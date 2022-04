María Becerra se refirió a su ruptura con Rusherking: "Lo amé con mi vida"

María Becerra habló de su ruptura con Rusherking, de quien se separó el año pasado en medio de un escándalo por supuestas infidelidades. “Lo amé con mi vida, deseo que le vaya bien”, aseguró.

“Avancen al punto de encuentro los que piensan que se puede tener una buena relación con una expareja”, dijo Andy Kusnetzoff al aire de PH Podemos Hablar (Telefe), donde la cantante estuvo como invitada.

La intérprete de “¿Qué más, pues?” dio un paso al frente y reflexionó: “Para mí es superbonito terminar bien, llevarse bien... Son personas con las que has sido muy feliz, con las que has tenido momentos bonitos y compartido un montón, entonces creo que es lo ideal”.

Sin embargo, con total sinceridad admitió que no siempre terminó bien: “Me ha pasado que terminé superbién como que terminé supermal”.

El conductor recordó el escándalo que protagonizó en diciembre cuando se separó de Rusherking. Es que todo salió a la luz después de que ella lanzara duros tuits contra su ex. Ella reconoció que es una persona muy impulsiva, al punto de que sus amigas suelen quitarle el teléfono cuando se enoja.

Lejos de cualquier polémica, Becerra se refirió a quien fue su novio y expresó: “Siento que el tiempo todo lo cura y creo que, al menos en mí, está la meta del día de mañana ser buenos amigos y poder compartir un café porque le tengo un enorme cariño. (...) Siempre le voy a desear lo mejor, lo amé con mi vida y la verdad es que lo quiero muchísimo. Deseo que le vaya bien en su carrera y que encuentre el amor”.

“El día de mañana nos vamos a ver y cagar de risa de lo que pasó”, cerró.

