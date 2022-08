Mariano Martínez etiquetó a Lali Espósito en un posteo y le llovieron los memes y los reclamos

No es ningún secreto que Lali Espósito no tiene un buen recuerdo de su relación con Mariano Martínez. Su noviazgo terminó de una forma escandalosa y llegaron a filtrarse audios donde el actor decía que ella era “nefasta”. Por ese motivo, fue una verdadera sorpresa que esta noche subiera un posteo mencionándola.

Con cierta nostalgia, el galán publicó un video para recordar uno de sus grandes éxitos en la pantalla chica. “En la novela 'Esperanza mía'. Que protagonizamos con Lali. Donde me tocó también hacer este tema”, escribió junto al clip donde se lo puede escuchar cantando “Me vuelvo loco por vos” mientras se suceden varias escenas románticas de la telenovela.

El contenido que compartió Martínez llamó mucho la atención de los fans de la diva pop, quienes empezaron a expresarse en las redes sociales y le reprocharon al artista cómo terminó el vínculo con la coach de La Voz Argentina (Telefe). El posteo en el que Mariano Martínez mencionó a Lali Espósito. (Foto: Instagram / marianom78)

“El tupé de Mariano Martínez de etiquetar a Lali”, escribió @rainbrryzyn en Twitter. Y, en tanto, @loyaltylali manifestó: “A mí me preocupa posta la obsesión que tiene con ella”. Además, tampoco faltaron comentarios ingeniosos y memes al respecto. Algunas de las reacciones al posteo en el que Mariano Martínez etiquetó a Lali Espósito. (Foto: Twitter) Algunas de las reacciones al posteo en el que Mariano Martínez etiquetó a Lali Espósito. (Foto: Twitter) Algunas de las reacciones al posteo en el que Mariano Martínez etiquetó a Lali Espósito. (Foto: Twitter) Algunas de las reacciones al posteo en el que Mariano Martínez etiquetó a Lali Espósito. (Foto: Twitter)

Por qué se separaron Lali Espósito y Mariano Martínez

Como le sucede a muchos actores y actrices que hacen de pareja en la ficción, Lali Espósito y Mariano Martínez trasladaron su romance televisivo a la vida real. Protagonistas de Esperanza Mía, la exitosa tira donde él interpretó a un cura y ella a una falsa monja, vivieron un amor que comenzó en secreto y terminó siendo el más explosivo de 2015.

Pero no todo fue color de rosas y la ruptura se confirmó tras sus primeras vacaciones juntos en 2016. Si bien vivieron un amor fugaz y apasionado, su romance es recordado por la escandalosa ruptura con la que terminaron exponiendo los trapitos al sol. ENAMORADOS. Lali Espósito y Mariano Martínez ya no ocultan su amor.

Recién separados, la filtración de un audio del actor, donde aseguraba que la diva pop era “una nefasta” y “malísima”, acaparó los titulares. En su momento, él enfrentó a la prensa y confirmó que las cosas no habían terminado nada bien.

“Nosotros nos llevábamos muy bien, la pasábamos muy bien, pero de repente no la estábamos pasando bien y decidimos separarnos. En su momento, no fue muy amablemente, pero nunca deseándole lo peor al otro”, declaró en ese entonces en La Once Diez cuando se refirió a los polémicos mensajes.

En 2021, Mariano volvió a reflotar el tema y sorprendió con sus declaraciones de afecto hacia Lali en Los Mammones (América): “Yo lo recuerdo con mucha alegría, mucho cariño, después lo otro, bueno, cosas de la vida que pasan a veces. Son cosas que pasan a veces cuando te peleas con alguien, pasan cosas que por ahí en ese momento estás enojado y la otra persona está enojada y los fans muchas veces toman partido”.

Y completó: “Tanto de un lado como del otro se dijeron cosas que no estaban bien. Y que realmente nadie siente, no creo que sientan cosas tan duras como dijeron. (...) Lali es re buena persona, no nos fue bien nada más, no porque seamos malas personas”.