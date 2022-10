Mariano Martínez reapareció en redes y está irreconocible

Mariano Martínez generó todo tipo de comentarios en las redes sociales luego de aparecer irreconocible en un posteo. El actor compartió una foto en donde lo vemos luciendo una increíble transformación física.

Además de cortarse el pelo -y decirle adiós a los rulos que llevaba en el pasado-, el artista se dejó crecer una frondosa barba. Como si eso fuera poco, el actor mostró que durante estos meses ganó mucha masa muscular.

Haciendo referencia a su look renovado, y usando palabras de Oscar Wilde, escribió: “Si usted me conoce basado en lo que yo era hace un año año, usted ya no me conoce”. Y agregó: “Mi evolución es constante. Permítame presentarme de nuevo”.

El posteo recibió una gran cantidad de likes y mensajes halagando al actor, que fue criticando en varias oportunidades por el tipo de contenido que compartía en las redes sociales.

Qué dijeron los seguidores de Mariano Martínez sobre su cambio físico

Varias figuras del espectáculo le dejaron a Mariano Martínez su opinión sobre su nuevo look. Uno de ellos fue Dan Breitman, quien aseguró que parecía un “Sugar daddy”. Por supuesto, los fanáticos del actor no dudaron en dejar su comentario. Mariano Martínez compartió su cambio de look en redes (Foto: Instagram / marianom78)

“Ese volumen trabajado sí se puede ver”, “Ahora sí, el Mariano que me enamoró a los 15″, “Parecido a Russell Crowe en Gladiador”, “Tu evolución es interior y cada día qué pasa estás mejor”, “Madurando bellamente” y “Tenés razón, Marianito, formaste un físico bárbaro. Te felicito”, fueron solo algunos de los mensajes que recibió el posteo.

Mariano Martinez había preocupado a sus fanáticos con su extrema delgadez

Meses atrás, el actor había enfrentado varias críticas por su rotundo cambio físico. En una producción de fotos que había hecho de la mano del fotógrafo Gabriel Machado, pudimos verlo mucho más flaco. En esa ocasión, muchos usuarios comentaron que lucía irreconocible.

“No parece nada saludable”, “Empezá a comer por Dios”, “Horrible”, “Parece un fantasma”, “Me impresiona. Pobre, algo le pasa” y “Tenés mucha cara de triste en las últimas fotos que has publicado”, fueron algunos de los mensajes que recibió el posteo en donde el actor contaba que había aprobado el examen de cinturón negro de taekwondo 1º Dan.