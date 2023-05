Mariano, el papá de la nena con cáncer, vuelve para juegar por los $12 millones

Guido Kaczka anunció que Mariano Cáceres, el papá de la nena con cáncer, regresará este lunes para competir por los 12 millones de pesos en Los 8 escalones (eltrece). El participante conmovió a todos los televidentes con su historia de vida y, luego de ausentarse durante varios programas, volverá esta noche para continuar con la competencia.

“Mariano había ganado 9 millones, y tenía la intención de volver, por fuerza mayor no pudo, pero se le guardó el lugar. Avisó a la producción que el lunes vuelve a jugar por los 12 millones y tiene su lugar”, informó el conductor del programa sobre Cáceres, quien no había podido asistir al ciclo porque Agustina, su hija, tuvo complicaciones con el tratamiento oncológico.

La historia de Mariano y su pequeña cautivó tanto a los integrantes de Los 8 escalones como a todos los espectadores del programa. Es que, desde su primera participación por los 3 millones, el hombre dejó en claro que su objetivo es reunir fondos para solventar los gastos del tratamiento de la nena en el Hospital Garrahan.

Mariano Cáceres, el papá de Agustina, alcanzó los 9 millones de pesos en el programa de Guido Kaczka y luego se ausentó por complicaciones en la salud de su hija. (Foto: eltrece).

Después de ese primer triunfo, Cáceres ganó $6 millones y causó la emoción de Carolina “Pampita” Ardohain con su lucha contra el cáncer. Luego de ese programa, el papá de Agustina volvió a presentarse y logró alcanzar los $9 millones. Sin embargo, al día siguiente Guido Kaczka comunicó que Mariano no estaría presente por una razón de “fuerza mayor”.

Ahora, tras una gran expectativa por ausentarse durante varios programas, el papá de la pequeña regresará al ciclo con el objetivo de ganar los $12 millones y convertirse en el primer participante de Los 8 escalones en alcanzar esa cifra.

El motivo por el que el papá de la nena con cáncer faltó a Los 8 escalones

Mariano Cáceres vive en Beltrán, un pueblito de Santiago del Estero y se instaló con su pequeña Agustina en Buenos Aires para poder atenderla en el Hospital Garrahan. Noelia Salvatierra, la esposa del participante y madre de la nena, dio a conocer cómo fue el momento en que le comunicaron a la producción del ciclo que él no podría presentarse en la competencia, y cuál fue el gran gesto que tuvieron con ellos.

La familia vive en Beltrán, un pueblito de 6000 habitantes que crece al pie de la Ruta Nacional 34, en Santiago del Estero. (Foto: familia Cáceres)

“Por el tratamiento, le bajaron las defensas y le subió mucho la fiebre. Por eso, la internaron y le hicieron una transfusión de plaquetas. Agus se está recuperando bien. Hay que esperar”, dijo ella. Y agregó: “Él habló de este tema con la producción y decidieron esperarlo. Somos agradecidos, porque podrían haber tomado otra decisión”.

Desde hace unos meses, para poder afrontar el tratamiento, Agustina y Mariano se instalaron en Buenos Aires. Noelia se quedó en Beltrán junto a los otros dos hijos de la pareja: Lara (17) y Facundo (6). “Es muy duro para mí estar lejos de mi hija. Yo quiero viajar a verla y Agus me insiste para que me quede con sus hermanos. 'No te preocupes, ma, voy a estar bien y ellos te necesitan', me dice. Es tan madura y amorosa”, describió ella.

“Cada vez que Mariano participa en Los 8 escalones, en el pueblo tiran petardos”

Durante la misma entrevista, Noelia, la mamá de Agustina, contó que Beltrán, el pueblito donde viven, se alborota cada vez que Mariano aparece en pantalla. “Acá todos conocen a Agus y su historia. Y es increíble lo que sucede cada vez que mi marido gana. Tiran petardos, el teléfono explota de mensajes. Es muy emocionante”, transmitió.

Además, detalló: “En casa siempre se miraba Los 8 escalones y jugábamos en la mesa. Mariano siempre decía que en algún momento iba a participar. Se anotó y a la semana lo llamaron”. “Él no me comentó nada. Me llamó desde Buenos Aires para que directamente lo viera. Fue una locura”. Noelia lo tiene claro: “La desesperación lo llevó a anotarse”, reveló.