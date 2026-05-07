Mario Pergolini atraviesa un duro momento familiar: por qué no pudo grabar este jueves su programa

Son horas difíciles para Mario Pergolini y su familia tras la muerte de Beatriz, su madre. La noticia provocó además cambios inmediatos en la programación de Eltrece, ya que las grabaciones de Otro día perdido debieron ser suspendidas.

Según trascendió, esta noche el canal emitirá un programa especial compuesto por los mejores momentos de la temporada, en reemplazo de la emisión prevista originalmente. La decisión respondió al delicado momento personal que atraviesa el conductor, una de las figuras históricas de los medios argentinos.

Un vínculo atravesado por el afecto y el humor

Quienes siguieron de cerca la vida pública de Pergolini conocieron distintos aspectos de la relación que mantenía con su madre. A lo largo de los años, el conductor compartió anécdotas familiares que reflejaban tanto el fuerte carácter de Beatriz como el vínculo afectuoso que los unía.

En una entrevista realizada el año pasado, Pergolini recordó con humor episodios de su infancia vinculados al paso por el colegio. "Ella iba al colegio, pero a defender a los profesores. 'Que se lleve la materia, no estudió en todo el año', les decía. Me terminaban queriendo los profesores por eso", evocó entre risas.

Ese tipo de relatos mostraban una dinámica familiar marcada por la sinceridad y una personalidad frontal que el conductor describía frecuentemente como "picante". Durante una charla con Agustín Rada Aristarán, Pergolini volvió a bromear sobre el temperamento de su madre: "Mi mamá siempre fue picante. Yo no sé a quién salí".

La fortaleza de Beatriz frente a la pérdida de la visión

Más allá de las anécdotas domésticas, el conductor también habló en numerosas oportunidades sobre la fortaleza con la que su madre enfrentó la pérdida de la visión en la adultez. En distintas entrevistas, Pergolini expresó públicamente su admiración por la autonomía que Beatriz logró sostener durante años pese a las dificultades.

"Mi mamá es una mujer picante, lo fue toda su vida. Se quedó ciega después de mucho tiempo, vivía sola, pintaba, tenía una autonomía muy grande. Le dio mucha bronca a mi mamá, imagínate, empezar a depender de otros. De grande ya no podés aprender a ser ciego", relató en una conversación con María O'Donnell en Cenital.

La experiencia implicó un cambio drástico en la rutina cotidiana de Beatriz. Según explicó Pergolini, la pérdida de la visión no solo afectó tareas prácticas, sino también aspectos emocionales vinculados a la independencia y la relación con el entorno.

Durante una entrevista con Ángel de Brito, el conductor profundizó sobre ese proceso y señaló el fuerte impacto que la discapacidad visual tuvo en la vida de su madre. "Mi mamá quedó ciega de grande, es una mujer de ochenta y pico de años y esto le pasó a los 70", explicó.

Inteligencia Artificial y compañía frente al aislamiento

Uno de los aspectos más comentados de los relatos de Pergolini fue la manera en que decidió utilizar la tecnología para asistir a su madre en la vida diaria. El conductor contó que, junto a uno de sus equipos, desarrolló un sistema basado en Inteligencia Artificial conversacional pensado específicamente para ayudarla a recuperar cierta autonomía.

"Le armé un sistema con Inteligencia Artificial que le lee los diarios, le cuenta las noticias, le dice qué hay en la heladera. Todo con voz", explicó en una de sus entrevistas públicas.

El desarrollo surgió en un contexto especialmente complejo. Durante cuatro años, el equipo de Pergolini ya venía trabajando con lenguajes conversacionales cuando la situación de Beatriz comenzó a volverse más difícil. El problema, según detalló el conductor, se agravaba particularmente durante las madrugadas.

"Mi mamá tenía un grave problema. Cada vez que se levantaba a las 4 de la mañana, hasta que no venía un humano nadie le hablaba y no sabía qué estaba pasando en el mundo. No podía prender la radio", enfatizó.

La imposibilidad de acceder por sí misma a herramientas tecnológicas tradicionales profundizaba el aislamiento. La radio, un elemento cotidiano para muchas personas mayores, había dejado de ser accesible para Beatriz debido a la pérdida de la visión. Esa situación la dejaba dependiente de terceros incluso para acciones simples de información o entretenimiento.

Frente a ese escenario, Pergolini decidió instalar en su casa un dispositivo conversacional que pudiera asistirla en distintos momentos del día.

Entre las funciones que el conductor describió se encontraban:

Lectura de diarios y noticias

Información sobre el clima

Asistencia para identificar objetos o alimentos

Control por voz de la radio

Interacción conversacional en momentos de soledad

"Claude": la tecnología convertida en compañía

El proceso de adaptación no fue inmediato. Según relató el propio Pergolini, su madre mostró inicialmente resistencia hacia la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, principalmente por la falta de familiaridad con ese tipo de dispositivos.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la dinámica cambió. Finalmente, Beatriz adoptó el sistema conversacional y hasta le dio un nombre propio: "Claude".

"Le indica si hay sol, si llueve, le pone la radio y se la apaga", resumió Pergolini al describir cómo funcionaba la interacción cotidiana entre su madre y el dispositivo.

El relato reflejaba no solo una búsqueda de soluciones prácticas frente a la discapacidad visual, sino también la intención de reducir el aislamiento y ofrecer compañía en momentos de soledad.

Recuerdos de una personalidad fuerte

En distintas apariciones públicas, Pergolini también reconstruyó escenas familiares que definían el carácter de Beatriz dentro del hogar. Muchas de esas historias estaban atravesadas por el humor y la exageración característica del conductor.

"Podías maltratar a toda la familia, pero no podías manchar los pisos...", ironizó en una oportunidad. Luego agregó: "Mi mamá era ama de casa. Agarraba una viruta y lo pulía todo".

Esos recuerdos, compartidos a lo largo de los años en entrevistas y conversaciones televisivas, hoy vuelven a cobrar relevancia en medio del dolor por la pérdida. La figura de Beatriz aparece así ligada no solo a la intimidad familiar de Mario Pergolini, sino también a una historia de fortaleza, independencia y adaptación frente a la adversidad.