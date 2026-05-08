Mirtha Legrand será condecorada por la Corona española y se suma a un selecto grupo

A nueve meses de cumplir 100 años, Mirtha Legrand volverá a convertirse en protagonista de un reconocimiento internacional de alto perfil. La conductora será distinguida por el rey Felipe VI de España con la Cruz de Oficial de la Real Orden de Isabel la Católica, una de las condecoraciones civiles más importantes que entrega la Corona española tanto a ciudadanos españoles como a personalidades extranjeras.

La distinción representa un reconocimiento a figuras que realizan aportes extraordinarios de carácter civil y que contribuyen al fortalecimiento de los vínculos entre España y la comunidad iberoamericana. En ese contexto, la figura de Mirtha Legrand quedará incorporada a una lista selecta de argentinos homenajeados por la monarquía española a lo largo de la historia.

Una distinción con más de dos siglos de historia

La Orden de Isabel la Católica fue creada el 14 de marzo de 1815 por el rey Fernando VII bajo el nombre de Real y Americana Orden de Isabel la Católica. Su objetivo original era reconocer "la lealtad acrisolada a España" y premiar los servicios prestados en favor de los territorios americanos y ultramarinos.

Décadas más tarde, en 1847, la orden fue reorganizada y adoptó oficialmente su denominación actual. Con el paso del tiempo, la condecoración se consolidó como uno de los principales reconocimientos civiles otorgados por España. Actualmente, la orden distingue a personas que desarrollan tareas consideradas relevantes para la cooperación, la cultura, la diplomacia y el fortalecimiento de los lazos entre España y América Latina.

En ese marco, la decisión de otorgarle la Cruz de Oficial a Mirtha Legrand adquiere un fuerte valor simbólico, especialmente por la trayectoria pública de la conductora y por el reconocimiento internacional que implica una distinción entregada directamente por la Corona española.

mirtha legrand reconocimiento

Cómo es la insignia que recibirá Mirtha Legrand

La conductora recibirá el grado de Cruz de Oficial, una insignia de diseño tradicional vinculada a la historia de la monarquía española.

La pieza está compuesta por:

Una cruz esmaltada en blanco.

Detalles dorados.

Una corona de laureles.

Brazos simétricos terminados en puntas.

En el centro de la insignia se destacan las Columnas de Hércules junto al lema "Plus Ultra", uno de los símbolos históricos más representativos de la monarquía española. La condecoración se lleva prendida sobre el pecho mediante una cinta de color amarillo y blanco, los tonos característicos de la Orden de Isabel la Católica.

Los argentinos que ya fueron distinguidos

A lo largo de la historia, distintas personalidades argentinas recibieron esta condecoración en reconocimiento a sus trayectorias y aportes en áreas vinculadas a la política, la cultura, la diplomacia y las relaciones bilaterales.

Entre las figuras más destacadas aparece Eva Perón, quien fue distinguida en 1947 con la Gran Cruz de la Orden durante la conocida "Gira del Arcoíris" que realizó por Europa. También recibieron reconocimientos dentro de la orden la actriz Dolores "Lola" Membrives Fernández, la diplomática Susana Malcorra, exministra de Relaciones Exteriores y Culto, María Estela Martínez de Perón (Isabel Perón) y la empresaria y exprimera dama Juliana Awada.

La lista de argentinos distinguidos también incluye a miembros de la comunidad española en el país, académicos y referentes culturales. En otros grados de la orden fueron homenajeados el médico Manuel Padorno y la intelectual Marta Campomar.

La incorporación de Mirtha Legrand a ese grupo refuerza el carácter simbólico de la distinción y la ubica entre las personalidades argentinas reconocidas por sus aportes a la cultura y por su vínculo con el espacio iberoamericano.