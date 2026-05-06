"Me iba a arruinar": Gimena Accardi reveló la drástica decisión que tomó tras su ruptura con Nico Vázquez

Hace diez meses, y a través de una publicación compartida en Instagram, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi confirmaron el final de una relación de 18 años. La noticia generó un inmediato impacto mediático y dio inicio a semanas de especulaciones, declaraciones cruzadas y una fuerte exposición pública que mantuvo a ambos actores en el centro de la escena.

Con el paso del tiempo, cada uno reconstruyó su vida sentimental. Actualmente, Vázquez mantiene una relación con Daiana Fernández, su compañera en Rocky, mientras que Accardi recientemente oficializó su vínculo con Joaquín Cordovero, conocido artísticamente como Seven Kayne. Sin embargo, pese al nuevo presente de ambos, las consecuencias emocionales y mediáticas de la separación todavía permanecen latentes.

Esta semana, la actriz decidió hablar sin filtros sobre aquel período. Lo hizo durante su participación en Otro día perdido (eltrece), donde reveló cómo atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida personal y qué medidas tomó para protegerse emocionalmente después de que la ruptura se hiciera pública.

El impacto de la exposición mediática

Durante la entrevista emitida el martes 5 de mayo, Accardi describió como "horrible" la exposición que vivió tras la separación. En un tono íntimo y reflexivo, reconoció que eligió alejarse completamente del ruido mediático para preservar su bienestar emocional.

"Yo apagué todo, sinceramente", sostuvo la actriz al recordar aquellos meses. A partir de esa frase, detalló la decisión radical que tomó para resguardarse: dejar de consumir televisión, cerrar sus redes sociales y refugiarse en la intimidad de su hogar junto a sus amigas más cercanas.

"Ahora ya pasó el tiempo, ya casi un año. Y podemos divertirnos, porque también yo considero que el humor te salva de esas situaciones muchas veces, pero en ese momento particularmente nunca más prendí la tele, cerré todas las redes sociales y me refugié en mi casa con mis amigas", explicó.

Las palabras de Accardi reflejaron no solo el peso de la exposición pública, sino también el nivel de desgaste emocional que implicó atravesar un proceso personal bajo la mirada constante de los medios y las redes sociales.

La salud mental como prioridad

Uno de los puntos más profundos de la entrevista estuvo vinculado a la manera en que la actriz decidió gestionar el dolor emocional derivado de la separación y de todo lo que se decía sobre ella.

Accardi explicó que eligió conscientemente no leer ni escuchar comentarios vinculados al final de su matrimonio. Según contó, entendía perfectamente cuáles eran sus propios límites emocionales y sabía que exponerse a ese contenido podía agravar su situación anímica.

"Sabía que si lo veía me iba a arruinar y en ese sentido soy una persona con mucho análisis, que conozco mis límites, mis debilidades y sé lo que me duele y tardo mucho en recomponer ese dolor", expresó con sinceridad.

Sus declaraciones se producen meses después de haber admitido públicamente que fue infiel durante la relación. Aunque aclaró que esa situación no fue el motivo central de la separación, sí reconoció que influyó en el deterioro del vínculo. Aquella confesión alimentó aún más el interés mediático y convirtió la ruptura en uno de los temas más comentados del espectáculo argentino durante gran parte del año pasado.

El recuerdo de la tragedia en Surfside

En medio de la conversación, el conductor Mario Pergolini llevó la entrevista hacia otro episodio determinante en la vida de la actriz y de Nicolás Vázquez: el derrumbe parcial del edificio Champlain Towers en Surfside, Florida, ocurrido en 2021.

Accardi reconoció que durante mucho tiempo evitaron hablar públicamente sobre aquel hecho traumático. "Nunca lo hablamos en las notas a ese tema... No es un problema hablarlo, sino más bien porque en su momento nos parecía fuerte", reflexionó.

La tragedia dejó un saldo de 98 víctimas fatales y tuvo a la pareja como testigos directos de los primeros segundos del colapso. Según relató la actriz, ambos se encontraban hospedados en el edificio y lograron escapar instantes antes del derrumbe.

"Fueron segundos"

Accardi recordó con precisión la mañana del 24 de junio de 2021. Contó que había salido a caminar junto a Vázquez y que durante esa conversación le dijo que no creía en los milagros.

"Yo pido, pero Dios no me los concede", le insistió entonces a su pareja. Horas después, esa percepción cambiaría drásticamente.

"Y esa misma noche nos sucede este milagro", expresó ahora, al reconstruir lo ocurrido.

La actriz relató que, tras regresar de cenar, estacionaron el auto en la cochera del edificio. Mientras subían en el ascensor escucharon el primer estruendo. La reacción inmediata fue detenerse en el lobby y salir del lugar. Segundos después ocurrió el segundo estruendo y posteriormente el derrumbe.

Accardi subrayó la dimensión límite de la situación al asegurar:

"Realmente fueron segundos"

"Somos los primeros testigos"

"Fuimos los que estábamos en el ascensor"

"Lo primero que se derrumba es el estacionamiento y nosotros estábamos ahí"

La actriz también reveló que tanto ella como Vázquez tuvieron que declarar ante el FBI en calidad de testigos debido a la cercanía con el momento del colapso.

El trauma y la reconstrucción

A casi cinco años de la tragedia, Accardi reconoció que el episodio fue profundamente traumático, aunque destacó que la primera sensación que ambos tuvieron fue la de haber sobrevivido.

"En su momento, por supuesto, fue muy traumático, pero lo primero que pudimos ver fue que nos habíamos salvado y que lo que nos había pasado era un milagro", afirmó.

Con el paso del tiempo, la actriz contó que pudo regresar a Miami y volver a pasar por el lugar donde se encontraba el edificio. Ese regreso representó también una forma de enfrentar un recuerdo que, durante mucho tiempo, permaneció asociado al miedo, la conmoción y la conciencia de haber estado a segundos de una tragedia histórica.

En una entrevista atravesada por la emoción, Gimena Accardi expuso no solo las heridas que dejó una separación mediática, sino también el peso de haber vivido una experiencia extrema que modificó profundamente su manera de entender la vida, la fragilidad y la supervivencia.