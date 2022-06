Martitegui habló de la alimentación de sus hijos: "El premio de los chicos tienen que ser cosas que son sanas"

Germán Martitegui habló de la alimentación de sus hijos, Lautaro y Lorenzo de tres años, y aseguró que los cumpleaños infantiles lo “ponen nervioso”.

Invitado a No es tan tarde (Telefe), el chef se sometió a “ratifica o rectifica”, un juego donde Germán Paoloski repite frases que los invitados dijeron en algún momento de sus carreras y ellos deben decir si mantienen la postura o si cambiaron de parecer.

“Mis hijos tal vez me odien cuando conozcan la gaseosa o el dulce de leche, veremos”, fue la primera frase. Fue entonces que el chef admitió que lo del dulce de leche es una batalla perdida: “Lo probó este fin de semana y me miró como diciendo 'papá, no tenés derecho'”. Pero divertido aclaró que el nene aún no sabe el nombre: “Le dice 'eso marrón'”.

En tono serio, reflexionó: “Yo les marco cosas porque me parece que el premio de los chicos tienen que ser cosas que son sanas, no ser algo que les hace mal. Pero a la vez hay excepciones en la vida y van a comer dulce de leche en los cumpleaños, en todos lados. Hay comida que nos hace mal que todos disfrutamos, la vida es así”.

El conductor le advirtió que las cosas se complican aún más cuando empiezan a ir a cumpleaños infantiles. Entonces él admitió que es un tema que lo tiene preocupado: “Tengo ahora mi primer cumpleaños, de Lautaro, en 15 días. Esa va a ser la prueba de fuego para ver qué cocino yo en un cumpleaños para otros chicos”.

Además, destacó que piensa mucho en cuando él tenga que organizar el cumpleaños de los nenes: “No duermo por esta situación, estoy muy nervioso”.

Germán Martitegui admitió que fue con 39 grados de fiebre a la entrega de los premios Martín Fierro

Mirtha Legrand y Jey Mammon dieron positivo de coronavirus tras la entrega de los Premios Martín Fierro. Aunque desde la organización les exigieron hisopados a los asistentes, ahora revelaron que Germán Martitegui admitió haber ido a la ceremonia con 39 grados de fiebre.

Germán Martitegui explicó por qué fue a los Martín Fierro con fiebre (Foto: Captura Twitter).

El portal Diario Show conversó con el chef y jurado de MasterChef (Telefé) en la alfombra roja. Al ser consultado acerca de cómo se había preparado para esa noche, expresó: “Tengo como 39 grados de fiebre, así que vine en una nube”.

Para explicar por qué había asistido a los Martín Fierro 2022 con fiebre, el cocinero comentó que estaba atravesando otra dolencia que no estaba relacionada con el covid. “Voy a decir esto una sola vez. El día del Martín Fierro tenía fiebre por tener una gastroenteritis viral. Como a todos los que fuimos de Masterchef, me hisoparon el día anterior. Y claramente valió la pena el esfuerzo de ir. ¡No me olvido más! Gracias Aptra”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.