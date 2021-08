Maru Botana dijo que no sabía que debía aislarse en un hotel, pero firmó una declaración jurada con la normativa

Luego de Maru Botana se mostrara indignada por no poder regresar a Argentina tras haberse ido a vacacionar junto a su familia a una ciudad de Francia, finalmente volvió al país, pero ahora deberá afrontar una multa millonaria por no cumplir con el aislamiento en un hotel.

Sin embargo, ella asegura que nadie le informó sobre esta medida, aunque hay una declaración jurada sobre esta normativa con su firma.

"En ningún momento nadie nos dijo que nos teníamos que ir a un hotel”, repitió ayer la cocinera Maru Botana en cada una de sus intervenciones públicas. Además aseguró que desconocía la norma que obliga a todos aquellos bonaerenses que salieron del país después del 1° de julio a realizar la cuarentena en hoteles: “Hoy las leyes con el tema de los viajes están cambiando un montón. Yo volvía de viaje y la verdad es que no estaba leyendo las noticias. Lo que más me importaba era llegar, que los chicos empezaran las clases y yo mi trabajo”. Sin embargo, los documentos oficiales la contradicen.

La declaración jurada que ella misma firmó de puño y letra al salir del país, aclara que la cuarentena debe ser realizada en hoteles. “Por la presente declaro bajo juramento conocer, aceptar y obligarme al cumplimiento de las normas nacionales y provinciales dictadas con motivo de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Acepto expresamente la obligación de realizar el aislamiento obligatorio (?) por el término de 4 días en los hoteles o establecimientos que se encontrarán habilitados a tal efecto”.

Ese mismo documento, donde constan sus datos personales, detalla que salió del país el 19 de julio en un vuelo de Air France. La cocinera regresó este lunes, luego de unos días de retraso por las restricciones a los vuelos. Tenía que pasar cuatro días en un hotel junto a toda su familia, pero se trasladó directamente a su domicilio.

Botana dijo en una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann que era una “incomodidad” ir a un hotel. ¿Qué pensarán las casi 3000 personas que debieron atravesar esa situación desde el 1° de julio? Es más del 70% de los bonaerenses que ya regresaron.

Pero hay otros incumplidores. Hasta el 11 de agosto, según los datos oficiales, 311 personas se fueron directamente a sus domicilios. En esos casos, la Provincia de Buenos Aires labra un acta con fiscalizadores del Ministerio de Salud y arranca el proceso administrativo que terminará con denuncias penales y multas millonarias. Eso fue lo que pasó en el caso de la cocinera.

“La verdad es que después llegamos acá, a casa, nos vinieron a visitar y nos dijeron que nosotros tendríamos que haber estado en un hotel. Les dijimos esto, que nadie nos había dicho nada. Entonces nos dijeron que hiciéramos un descargo y lo hicimos”, contó anoche en otra entrevista con TN.

Su descargo público ya consta en el expediente administrativo pero no coincide con los documentos públicos. “Todos los que viajan al exterior firman una declaración jurada a la salida y otra cuando vuelven. Todos están notificados de la normativa. Además les mandamos un mail”, explicaron desde la Provincia.

La resolución 192 obliga a los viajeros que residen en la provincia de Buenos Aires a aislarse en hoteles los primeros cuatro días luego del regreso y los tres restantes en sus domicilios. Solo a los que salieron después del 1 de julio. Quienes no cumplen, se exponen a una denuncia penal y a una multa de hasta $4.300.000. Es el máximo establecido, no la multa que deberá pagar Botana.

“¿Cómo me van a clavar una multa por esto del hotel? La verdad que no lo puedo creer. A mí todavía no me llegó (la multa), por eso no quise hablar antes. Pero quería aclarar que estoy angustiada y me costó salir porque no hice nada malo. No es que yo sabía que tenía que ir y me escapé. Llenamos todo, tengo la declaración jurada. Y la verdad es que te sentís mal cuando te pasan estas cosas”, dijo anoche.