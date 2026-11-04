"MasterChef Celebrity": Quién fue el ùltimo eliminado en la gala de anoche

Diego Ramos se convirtió en el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity, el programa de Telefe, luego de una gala de eliminación realizada este martes 3 de noviembre. La competencia puso a los participantes frente a un desafío centrado en la elaboración de ñoquis, una prueba que terminó definiendo la continuidad del actor en el certamen.

Ramos se distinguió del resto al elegir una preparación con sémola en lugar de papa, una decisión que acompañó con una salsa de crema de champiñones, nueces y queso azul. Su propuesta tuvo una particularidad adicional durante la etapa de terminación: el participante utilizó un soplete para gratinar el plato, un recurso que generó una observación por parte de uno de los integrantes del jurado.

Durante la degustación, Germán Martitegui cuestionó el uso del soplete y le aclaró al actor que ese elemento se emplea habitualmente para preparar crème brûlée. La devolución se centró en la técnica utilizada para finalizar la elaboración, dentro de una instancia en la que los detalles de cada plato resultaron determinantes.

Las opiniones del jurado también señalaron aspectos vinculados con el sabor y la presentación. Maru Botana destacó el gusto de los ñoquis, aunque advirtió que la salsa le parecía cortada. Por su parte, Damián Betular coincidió en que la preparación necesitaba una mejor terminación y remarcó que le faltaba la característica capa dorada.

De esta manera, la propuesta de Ramos recibió devoluciones que reconocieron algunos de sus aspectos, pero también expusieron dificultades en la salsa y en el acabado final. La evaluación se desarrolló en una gala intensa, en la que el jurado debió definir quién abandonaría la competencia.

Una gala con complicaciones

Antes de comunicar la eliminación, los integrantes del jurado realizaron un balance general de la prueba. La evaluación fue positiva respecto del nivel de las preparaciones presentadas durante la noche, y entre los platos que recibieron buenas devoluciones se destacaron los de Sebastián Presta, Campi y Julieta Nair Calvo.

Sin embargo, la instancia final dejó a tres participantes en una situación comprometida. Hernán Coronel, Grego Rossello y Diego Ramos quedaron en la cuerda floja, a la espera de conocer la decisión que determinaría quién debía abandonar el programa.

Finalmente, Maru Botana anunció que Diego Ramos era el eliminado. La decisión lo convirtió en el quinto participante que deja esta edición de MasterChef Celebrity 2026.

La eliminación se produjo después de una prueba que exigió a los concursantes resolver una preparación específica y someterla a la evaluación de los especialistas. En el caso del actor, la elección de una receta con sémola y el acompañamiento de crema de champiñones, nueces y queso azul conformaron una propuesta distinta, aunque las observaciones sobre la salsa y la terminación pesaron en la devolución.

La emoción de Diego Ramos en su despedida

Tras conocer el resultado, Ramos se despidió de sus compañeros y del jurado con palabras de agradecimiento. El actor se mostró visiblemente emocionado y puso el acento en los vínculos que había construido durante su participación en el programa.

"Les quiero agradecer. Ellos no son competidores, son compañeros. Y ustedes no son jurado, son profesores", expresó durante su despedida.

La frase sintetizó el reconocimiento que el artista dirigió tanto a quienes compartieron con él la competencia como a los integrantes del jurado, responsables de evaluar sus preparaciones a lo largo del certamen.

La salida de Ramos también generó una reacción especial en Hernán "Mala Fama" Coronel, quien se mostró conmovido por la eliminación de su compañero. Al observarlo afectado, Wanda Nara intervino para remarcar que lo más importante no es la competencia, sino los vínculos que se construyen durante el programa y que, con el tiempo, pueden convertir a los participantes en amigos.

El momento de la despedida tuvo así un tono emotivo, en contraste con la tensión que había caracterizado la prueba de eliminación. La decisión del jurado puso fin a la participación de Ramos, pero también dejó en primer plano el compañerismo que el actor destacó en sus últimas palabras.