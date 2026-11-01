Mirtha Legrand volvió reapareció en el cumpleaños de Marcela Tinayre

Mirtha Legrand volvió a mostrarse en público este sábado, luego de superar un cuadro de neumonía bacteriana que la mantuvo internada durante 18 días en el Sanatorio Mater Dei. A sus 99 años, la conductora eligió una celebración familiar para concretar su primera salida después de recibir el alta médica: el cumpleaños de su hija, Marcela Tinayre.

La reunión se realizó en la casa de Marcela, ubicada en Barrio Parque, y reunió a familiares y amigos de ambas. La llegada de Mirtha fue uno de los momentos destacados de la jornada. Vestida con una blusa rosa, su color favorito, y acompañada por su nuevo chofer, se presentó sonriente y recibió muestras de afecto de parte de los invitados que la aguardaban en la entrada.

La aparición pública se produjo después de varias semanas en las que su salud había requerido atención médica y una internación prolongada. Por eso, la elección del cumpleaños de su hija como primera actividad fuera de su entorno de recuperación estuvo acompañada por un reencuentro con personas de su círculo más cercano.

Durante el festejo, la conductora de La Noche de Mirtha se ubicó en una mesa para seis personas. Allí compartió el encuentro con su nieta Juana Viale, la conductora Teté Coustarot y su amiga Amalia Idoyaga Molina, entre otros invitados.

El jardín de la vivienda fue acondicionado especialmente para la celebración. La decoración recreó el estilo de una villa mediterránea, con seis mesas distribuidas en el espacio y un menú especial preparado para la ocasión. La ambientación acompañó una reunión de carácter íntimo, en la que participaron familiares y amistades cercanas a la homenajeada.

Los familiares y amigos que acompañaron el festejo

El cumpleaños de Marcela Tinayre convocó a distintas figuras del entorno familiar y social de la conductora. Entre los primeros invitados mencionados estuvieron Juana Viale, quien había reemplazado a su abuela al frente de la conducción televisiva durante la internación, y Ignacio Viale del Carril, exmarido de Marcela.

También participaron el médico Mauricio D'Alessandro y su esposa, la doctora Gallego; el empresario Martín Cabrales, acompañado por Dora Sánchez; Alejandro Veroutis y Amalia Idoyaga Molina.

Más tarde se sumaron otros integrantes de la familia y amigos. Entre ellos estuvieron Nacho Viale, nieto de Mirtha e hijo de Marcela; la sobrina nieta Connie Solari; Teté Coustarot y Dani Mañas.

La presencia de estos invitados mantuvo el encuentro dentro de un marco familiar y cercano. La celebración permitió reunir a distintas generaciones de la familia Tinayre-Legrand y a personas que mantienen una relación de amistad con ambas.

La participación de Juana tuvo además un antecedente inmediato: durante los días en que Mirtha permaneció internada, fue ella quien ocupó el lugar de su abuela en la conducción. En el cumpleaños de Marcela, las dos volvieron a compartir una mesa, esta vez en una reunión familiar y lejos del estudio de televisión.

El alta médica y la recuperación de sus actividades

El regreso público de Mirtha se produjo después de que recibiera el alta médica el 6 de octubre, tras permanecer casi tres semanas internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumopatía. La información sobre su primera salida también identificó el cuadro que motivó la internación como una neumonía bacteriana y precisó que la hospitalización se extendió durante 18 días.

Luego del alta, la conductora comenzó a retomar sus actividades habituales. Dentro de ese proceso se encuentra la recuperación de sus tradicionales reuniones de los domingos, cuando recibe a amigos para compartir el té.

Estos encuentros forman parte de sus costumbres y volvieron a realizarse después de la internación. Una de las invitadas fue Teté Coustarot, quien posteriormente contó cómo encontró a Mirtha y describió algunos detalles de la reunión.

La vuelta a los tés dominicales se sumó así a la presencia en el cumpleaños de Marcela, dos momentos que reflejaron la reanudación de sus encuentros con familiares y amistades después de recibir el alta.

Teté Coustarot contó cómo encontró a Mirtha

Teté Coustarot compartió sus impresiones sobre el estado de la conductora durante uno de los encuentros de té. Sus declaraciones estuvieron centradas en el ánimo de Mirtha, su aspecto y su manera de participar de las conversaciones.

"Esta bárbara, está linda. Está con mucho humor. Incisiva como siempre. Tiene una cabeza prodigiosa, una mente increíble", expresó Coustarot al describir cómo la vio.

Luego agregó: "Estaba coqueta, maquillada".

Con esas palabras, la conductora destacó el humor de Mirtha y la actitud que mantuvo durante la reunión. También hizo referencia a su presentación personal, al señalar que estaba maquillada y coqueta.

El testimonio permitió conocer cómo transcurrió uno de los encuentros que Mirtha retomó después de la internación. La reunión de té fue parte de la vuelta a sus actividades, mientras que el cumpleaños de Marcela constituyó su primera salida pública desde que recibió el alta.