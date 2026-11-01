De Peter Lanzani a Cande Vetrano, los looks de los famosos invitados al casamiento de Lali

Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebran su casamiento este sábado 31 de octubre en una casona antigua ubicada en el barrio porteño de San Telmo. La boda reúne a familiares, amigos y distintas figuras del mundo artístico que comenzaron a llegar al lugar elegido por la pareja para compartir una jornada especial.

Entre las celebridades que arribaron a Casa Carlos, donde se desarrolla la celebración, se destacaron Peter Lanzani, Mery del Cerro, Candela Vetrano, Dillom, Justina Bustos, Benjamín Rojas y Juliana Gattas. La presencia de estos nombres convirtió la llegada de los invitados en uno de los aspectos más comentados de la ceremonia, con especial atención puesta en los looks elegidos para acompañar a los novios.

También estuvieron presentes integrantes del círculo familiar de la cantante. Entre ellos se pudo ver a Majo Riera, mamá de Lali, y a Patricio, hermano de la novia, quienes llegaron para participar de una celebración que, según adelantó la propia artista, tendrá un carácter íntimo y estará centrada en los afectos más cercanos.

La reunión combina así la presencia de personalidades reconocidas del espectáculo con la participación de familiares y amistades de la pareja. La elección de los invitados y el perfil de la celebración se relacionan con la intención expresada por Lali de vivir este momento de una manera tranquila, sin convertirlo en una puesta en escena grandilocuente.

Casa Carlos, el escenario elegido para la boda

El lugar seleccionado para la unión es una casona antigua de San Telmo, un espacio que combina elementos de la arquitectura clásica de Buenos Aires con vegetación. Ese entorno fue elegido por los novios para recibir a sus invitados y celebrar el paso que decidieron dar en su relación.

La arquitectura tradicional y la presencia de espacios verdes conforman el escenario de una boda que reúne a figuras del ambiente artístico y al entorno personal de Lali y Pedro. La elección del lugar acompaña el perfil que la cantante describió en una entrevista reciente: una celebración pensada para ellos, sus familias y sus amigos.

En ese sentido, la casona funciona como marco de un encuentro que no fue planteado por la artista como una ceremonia ostentosa, sino como una reunión destinada a compartir el vínculo y el momento con las personas más cercanas.

La llegada de los invitados también permitió conocer parte del grupo que acompaña a la pareja en esta jornada. Peter Lanzani, Mery del Cerro, Candela Vetrano, Dillom, Justina Bustos, Benjamín Rojas y Juliana Gattas estuvieron entre las figuras destacadas, mientras que la presencia de Majo Riera y Patricio aportó el componente familiar a la celebración.

Una fecha con un significado especial para la pareja

El casamiento se realiza el 31 de octubre, una fecha que no fue elegida al azar. Según la información compartida sobre la historia de los novios, Lali y Pedro se conocieron hace tres años durante una fiesta de Halloween.

Por eso, el día elegido para celebrar su unión tiene una relación directa con el comienzo de la historia que construyeron juntos. La coincidencia entre el aniversario de aquel encuentro y la fecha de la boda convierte al 31 de octubre en una jornada especialmente significativa para ambos.

La elección permite conectar el inicio de la relación con este nuevo paso. Tres años después de haberse conocido en aquella fiesta, la cantante y el conductor decidieron formalizar su vínculo en una celebración acompañada por familiares, amigos y personalidades del espectáculo.

El anuncio público de la boda también estuvo marcado por el estilo característico de Lali, que comunicó la decisión con humor durante una de sus presentaciones.

El anuncio de Lali en River

La artista había anticipado la noticia de su casamiento durante su último show en River, cuando lanzó una frase que sorprendió al público: "Me caso, taradas". La expresión, cargada de humor y sarcasmo, tuvo un significado particular por la postura que Lali había manifestado durante años respecto del matrimonio. En distintas oportunidades había expresado sus reparos frente a la idea de casarse y había cuestionado el gasto que podía implicar una celebración de ese tipo.

En una entrevista con el programa LAM, de América, la cantante había sido contundente al referirse a esa posibilidad: "Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero al pedo en una noche".

La distancia entre aquella declaración y el anuncio realizado en River mostró el cambio de perspectiva de la artista frente a la decisión de formalizar su relación con Pedro Rosemblat. La frase pronunciada durante el recital, con su tono descontracturado, terminó convirtiéndose en una de las referencias más recordadas del anuncio.

Ahora, con la boda concretada en San Telmo, aquella expresión adquiere otra dimensión: la cantante finalmente decidió dar ese paso, aunque bajo condiciones diferentes de las que muchas personas imaginaban.

Sin vestido monumental: una boda pensada para la intimidad

Uno de los aspectos que Lali también se encargó de aclarar antes de la celebración estuvo relacionado con su vestuario y con el estilo general de la ceremonia. Según contó en una entrevista reciente, muchos de sus fanáticos estaban convencidos de que elegiría un vestido impactante, de grandes dimensiones y con una larga cola.

Sin embargo, la cantante explicó que ese tipo de imagen no formaba parte de sus planes. En diálogo con Frontera, respondió a las expectativas que se habían generado alrededor de su look y describió una celebración mucho más sencilla.

"A veces me dicen que voy a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros, pero no. Nada de eso va a pasar. Es todo muy tranqui, muy para nuestra familia, nuestros amigos, y para nosotros, para celebrar este amor", explicó.

La declaración dejó en claro que la artista no buscaba organizar una boda marcada por la espectacularidad del vestuario ni por una puesta en escena tradicional de grandes dimensiones. Su intención, según sus propias palabras, era priorizar el encuentro con las personas importantes de su vida y compartir el momento con Pedro.

Los invitados y el comienzo de una nueva etapa

La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat reúne distintos aspectos de la historia de la pareja: el recuerdo de aquella fiesta de Halloween en la que se conocieron, el anuncio realizado durante un show en River y la decisión de celebrar su unión en una casona de San Telmo.

Juliana Gattas,

La llegada de figuras como Peter Lanzani, Mery del Cerro, Candela Vetrano, Dillom, Justina Bustos, Benjamín Rojas y Juliana Gattas concentró parte de la atención en los invitados y sus looks. A ellos se sumaron Majo Riera y Patricio, integrantes de la familia de la cantante.

Dillom

La fecha del 31 de octubre, elegida por su relación con el inicio de la historia de amor, aporta otro elemento significativo a la jornada. La pareja decidió transformar el recuerdo de aquel encuentro en el marco de su casamiento, tres años después.

Lejos de la boda monumental que algunos imaginaban, Lali había anticipado una celebración tranquila, pensada para la familia, los amigos y los propios novios. Sus declaraciones sobre el vestido y el estilo del evento reflejaron esa intención de poner el acento en el significado personal de la unión.

Justina Bustos

Así, entre invitados del espectáculo, familiares y un escenario de arquitectura clásica porteña, Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebran su casamiento en una fecha que forma parte de su propia historia, con una ceremonia concebida para compartir el amor con su círculo más cercano.