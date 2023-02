Matías Alé se refirió a las infidelidades de Fede Bal: "Todo vuelve, a mí me pasó"

Matías Alé opinó sobre el escándalo que protagonizó Federico Bal a partir de que se conocieran los chats hot que mantuvo con varias famosas y sus infidelidades a Sofía Aldrey. En diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), el actor explicó por qué no siente que el hijo de Carmen Barbieri sea su “sucesor” y lanzó una inesperada reflexión sobre las consecuencias que tuvieron los engaños en su vida.

“Nunca me encasillé en 'galán', pero siempre me ha ido muy bien. Tuve grandes amores, muchas relaciones muy lindas que me han dejado muchas enseñanzas y hoy las cosas las tomo, tal vez, de otra manera”, remarcó. Y agregó: “No me quiero comparar con Fede. Él tiene su historia, ayer me lo crucé en la cochera, nos saludamos muy afectuosamente el otro día”.

A pesar de que no quiso darle un consejo a su colega, el ex de Graciela Alfano hizo un comentario inesperado sobre cómo se siente cuando piensa en cómo mucha de sus actitudes dañaron a las parejas que tuvo. Matías Alé reflexionó sobre sus relaciones amorosos en diálogo con "Socios del Espectáculo". (Foto: Captura eltrece)

“Consejos no doy, pero sí podría hablarle desde mi experiencia. Yo si tuviera la posibilidad de hablarle al Matías de la edad de Fede le diría un montón de cosas para enseñarle a no lastimar. A tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, a tratar de no hacer sufrir porque todo te vuelve”, remarcó. Y concluyó: “A mí me pasó. Me ha vuelto, pero eso es algo del pasado”.

El cambio de vida de Matías Alé: se mudó a otra provincia y vende sushi frente a un lago

Matías Alé ya no vive en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora es un vecino de Córdoba, y está muy feliz de haber tomado esa decisión. Así lo contó en septiembre cuando visitó el piso de PH: Podemos Hablar (Telefe), donde detalló que, después de tanto pensarlo, una serie de proyectos lo impulsaron a mudarse.

A pesar de que sigue interesado en mantenerse en el medio artístico, también apuesta al mundo gastronómico. “Me puse un local de sushi, está en frente del Lago San Roque. Lo puse con Ariel Blanco, Tati, Maxi y toda una gente linda que está esperando que yo vaya para hacer el lanzamiento. Empezamos a hacer delivery y va muy bien. Así que estoy muy contento”, reveló en diálogo con Andy Kusnetzoff.