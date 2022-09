Matías Defederico fue a ver a sus hijas y Cinthia Fernández arremetió contra él

Sigue el ida y vuelta mediático entre Cinthia Fernández y Matías Defederico. En las últimas semanas, pareció haber una tregua por la internación de la hija más pequeña que tienen en común. Pero pasaron los días y todo volvió a estar como antes.

Este fin de semana, la mediática confirmó que le suspendió el régimen de visitas. Sin embargo, el exfutbolista fue a verlas jugar al fútbol ayer por la mañana y a la noche se sentó en Secretos Verdaderos (América) para contar su versión de los hechos. Cinthia Fernández y Matías Defederico cuando eran una familia feliz. (Foto: Archivo)

Qué dijo Matías Defederico en “Secretos Verdaderos”

Matías Defederico se sentó dispuesto a responder las preguntas que le hiciera Luis Ventura, que luego fue cuestionado por su rol periodístico por Cinthia Fernández.

Defederico contó que cuando Francesca quedó internada en Punta Cana, con Cinthia se desbloquearon de Whatsapp para poder comunicarse entre ellos. “En un momento dije 'si es algo grave voy a viajar y nos va a hacer bien. Vamos a estar en un momento juntos, como familia'. Pero no sucede nunca'”, dijo. Matías Defederico volvió a estar en boca de todos. (Foto: instagram/mattdefederico)

“Yo quise viajar, pero recibí un mensaje que decía 'yo acá en la habitación no te quiero', y la nena ya no estaba en el hospital, estaba en el hotel, y era ir a hacerle pasar un mal momento a mis hijas”, argumentó. Y agregó: “Con lo que pasó, me demostró que ya no hay solución”.

“Hoy cuando llegué a la cancha, ellas estaban jugando un partido. Yo me puse en un corner, porque estaba Cinthia, para estar lejos y para no provocar nada, y cuando las nenas levantan la mirada y me ven, es un 'estás ahí, pa'. Me vieron. Me vinieron a abrazar y me dieron un beso. Fue un 'Hija te amo'. 'Pa, te amo'. Estuve una hora y me fui a mi casa“, contó entre lágrimas.

La dura respuesta de Cinthia Fernández conta Matías Defederico y Luis Ventura

Cinthia Fernández no dudó en arremeter contra su ex y contra el programa que le dio lugar. En casi una decena de historias en Instagram, la panelista marcó la cancha y se volvió a quedar con la pelota.

En primer lugar, mostró que no eligió las fechas del viaje a Costa Rica, que coincidió con el cumpleaños de Matías Defederico. Cuestionó también cómo es que se podía pagar un pasaje de casi medio millón de pesos, pero no tenga para pagarle la mensualidad de la cuota alimentaria que le corresponde. Así empieza el último descargo que hizo Cinthia Fernández. (Foto: Instagram @cinthia_fernandez_)

Además, explicó que no quiso que él viaje porque la maltrata verbalmente. Se encargó de aclarar los trapitos al sol que sacó el exfutbolista acerca de las actividades escolares, quién pagó los útiles y quién organizó los cumpleaños.

No dudó en despacharse contra la mamá de Defederico, que contó hace poco que las tres nenas estaban por quedarse sin colegio.

Respecto a Secretos Verdaderos, la panelista de Momento D (eltrece) fue contundente: “Luisito, te quería avisar. Está bien que lo querés en Victoriano Arenas, lo único es que no me agregues fechas. El día del cumpleaños te acabo de mostrar por qué me fui, pero ¿el Día del Padre? El no quiso venir. Y de paso, si lo llegás a contratar, pásame el dato, mínimo porque antes me conociste a mí, así le puedo embargar el sueldo. El único sueldo estable que va a tener, digo, porque tampoco fuiste muy incisivo con la pregunta sobre la cuota alimentaria”, disparó.