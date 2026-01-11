Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron tras 15 años de relación

Mauricio Macri y Juliana Awada decidieron separarse luego de más de 15 años de relación y una década y media de vida en común. La decisión fue tomada de manera consensuada, tras atravesar una crisis que comenzó a fines de 2024 y se profundizó con el paso de los meses, según confirmaron personas del entorno de la expareja.

El vínculo entre el expresidente de la Nación, de 66 años, y la empresaria textil, de 51, fue uno de los más emblemáticos y expuestos de la política argentina contemporánea. Se conocieron en 2009 y se casaron en noviembre de 2010. Un año después nació Antonia, la única hija que tuvieron juntos.

El inicio de la historia

Aunque pertenecían a los mismos círculos sociales y ya se conocían de vista, el primer diálogo entre Macri y Awada se dio en septiembre de 2009 en un gimnasio del barrio porteño de Barrio Parque. En ese entonces, él era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ella tenía 35 años.

Tras ese primer intercambio comenzó una relación que avanzó con rapidez. Hubo invitaciones a cenar, un viaje a Tandil —ciudad natal de Macri— y, apenas tres meses después, la convivencia. Ambos venían de relaciones previas y compartían, además, una experiencia traumática en común: los dos habían atravesado secuestros extorsivos en sus familias.

Juliana Awada explicó tiempo después que la relación "tenía que pasar", mientras que Macri destacaba la complicidad y el optimismo como pilares del vínculo.

El casamiento y la familia

Luego de dos negativas iniciales, Awada aceptó la propuesta de matrimonio. El casamiento civil se realizó el 16 de noviembre de 2010 en Costa Salguero y, días más tarde, celebraron con una fiesta en Tandil. La boda fue uno de los eventos sociales más destacados del año y consolidó a la pareja como una de las más glamorosas del escenario público.

El 10 de octubre de 2011 nació Antonia Macri, quien pasó a ocupar un lugar central tanto en la vida familiar como en la imagen pública del entonces dirigente del PRO. Durante la campaña presidencial de 2015 y la posterior gestión de Macri como presidente, Juliana Awada y su hija tuvieron una fuerte presencia institucional.

Exposición, rumores y desgaste

Como ocurre con muchas parejas expuestas, a lo largo de los años circularon rumores de crisis. Sin embargo, fue a mediados de 2024 cuando esas versiones comenzaron a intensificarse, alimentadas por la ausencia de apariciones conjuntas en redes sociales y por viajes realizados por separado.

En noviembre de ese año, Awada desmintió públicamente cualquier conflicto y Macri hizo lo propio. Incluso, en diciembre de 2024, una foto familiar pareció disipar las versiones. No obstante, los rumores reaparecieron con fuerza en septiembre de 2025, esta vez sin desmentidas oficiales.

La decisión final

Según la versión confirmada por allegados a la pareja, la crisis se inició hace aproximadamente un año y derivó en una etapa de diálogo profundo. La separación definitiva se resolvió semanas atrás, de común acuerdo, luego de un proceso de reflexión compartido.

A pesar de la ruptura, Macri y Awada decidieron pasar juntos las fiestas de fin de año, priorizando el bienestar de su hija y el respeto por la historia compartida. Actualmente, él tiene previsto viajar a Europa, mientras que ella se encuentra de vacaciones en Punta del Este junto a su familia.

La relación llegó a su fin, pero desde su entorno destacan que la decisión se tomó sin conflictos públicos, con respeto mutuo y poniendo en primer plano el cuidado de Antonia.