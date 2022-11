Mauro Icardi besó a Wanda Nara para una foto, pero la cara de asco de ella se volvió viral

Mauro Icardi volvió a compartir fotos con Wanda Nara para que todos sus seguidores se convenzan de que volvieron. Sin embargo, eso no sería así y la cara de la empresaria lo demuestra. Aunque a él se lo vio muy cariñoso en la imagen, ella posó bastante incómoda y sus seguidores no tardaron en opinar que hizo un gesto de asco.

Hasta el momento, la empresaria se mantuvo en absoluto silencio sobre la supuesta reconciliación con el papá de sus hijas. Desde su círculo íntimo deslizaron que el jugador miente y Yanina Latorre hasta se animó a decir que ella está enamorada de L-Gante, que le escribió una canción.

Por estas horas, Wanda se pasea por las calles de Buenos Aires. Todavía no se supo si hubo reencuentro con el músico de cumbia 420, pero la aparición de alguna foto podría enloquecer a Icardi, que hace poco más de un mes la acusó de ser el hazmerreír de todo el mundo por el vínculo que entabló con el joven. Mauro Icardi besó a Wanda Nara, pero a ella no le habría gustado mucho. (Foto: instagram/mauroicardi)

Cómo es el vínculo entre Wanda Nara y L-Gante

Hace un mes, Wanda Nara habló con LAM (América) en el aeropuerto de Ezeiza. Ante las reiteradas preguntas por el músico de cumbia 420, se limitó a decir que no le quería poner un título a la relación que mantenían. “Hay buena onda. No tuvimos sexo, no soy tan liberal. Lo estoy conociendo”, comentó.

Días después, L-Gante se sentó en el mismo ciclo y detalló qué es lo que más le gustaba de ella: “Me enamoró del corazón y del alma. Es buena gente, buena persona. Me sorprendió su sencillez. Lo noté en la naturalidad de cómo nos llevamos, aunque la gente nos haga muy diferentes en las redes sociales”. Wanda Nara estaría enamorada de L-Gante, según Yanina Latorre. (Foto: Instagram /lgante_keloke)

En ese momento, aprovechó para aclarar que su vínculo no era por marketing, como muchos pensaban. “Eso es algo que nunca hice en mi vida. No se puede hablar mucho de una persona por un mes que la conocí, aunque pasamos varios momentos. Dejame hacer historia y te cuento más adelante qué pasa. El tiempo te lleva a las personas que te hacen bien”, cerró.

Con el correr de las semanas, el ex de Tamara Báez se habría dado cuenta de las verdaderas intenciones de Nara, que postergó su regreso a Buenos Aires.