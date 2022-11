Maxi Giudici lloró desconsolado en el sauna por la salida de Juliana de Gran Hermano

Este domingo se fue Juliana Díaz de la casa de Gran Hermano (Telefe). La eliminación de la joven de Venado Tuerto fue un golpazo anímico para Maxi Giudici, el participante con el que vivió un apasionado romance desde que empezó el programa.

El cordobés demostró la angustia que lo acongojaba lejos de sus otros compañeros. Luego de que su novia traspasar la puerta hacia el exterior, Maxi se encerró en el sauna y lloró de forma desconsolada.

Las cámaras captaron todo el momento de tristeza de Maxi, mientras en otra habitación Coti y Romina tenían una charla sobre otro tema, un diálogo que se mezcló en la pantalla con la reacción del cordobés. Maxi llora de manera desconsolada minutos después de que su novia Juliana dejara la casa de "Gran Hermano". (Foto: captura de Telefe)

La relación entre Juliana y Maxi tuvo idas y vueltas, con peleas, reconciliaciones y polémicas. Hace unos días, al ver que nuevamente Juliana había quedado nominada, Maxi tuvo un mal gesto: intentó terminar la relación, pero ella no dio el brazo a torcer pese a que escuchó frases hirientes.

La joven de Venado Tuerto lo vio angustiado y dejó entrever que no lo veía preparado para encarar una relación, a lo que él respondió de manera afirmativa. “Eso es lo que te estoy diciendo, es lo que me está pasando. No es nada en contra tuyo”, lanzó.

Pese a eso, la participante fue por más preguntándole si no creía que ella podría ser el amor de su vida. “Capaz que sí”, contestó él con desgano, pero “Tini” -como la apodaron en la casa- hizo oídos sordos, lo besó y le dijo que lo amaba. Horas después, planificaron un encuentro hot en el sauna.

Esa no fue la única vez que él intentó ponerle un punto final al romance. Anteriormente, habían protagonizado una conversación similar, pero a él le costó alejarse y se reconciliaron. ¿Seguirán juntos luego de que Maxi salga del reality?

Cómo fue la eliminación de Juliana de “Gran Hermano”

Juliana quedó fuera del reality en la sexta gala de eliminación: obtuvo el 57,67% de votos en contra, por encima de María Laura “La Cata”, Nacho y Agustín. Romina, que también estaba en placa, fue salvada por Thiago Medina, el líder de la semana.

El primero en ser salvado por el voto telefónico del público fue Agustín con el 5.7% de los votos. A él le siguió Nacho con el 8.86%. La definición quedó entre Juliana y la Cata y, aunque la votación fue muy pareja, finalmente el público decidió eliminar a la santafesina.

Después de mentirle a sus compañeros y jurar por varios miembros de su familia, Juliana se volvió una de las concursantes menos queridas. Aunque dentro de la casa su doble discurso parecía pasar inadvertido, quedó expuesta en una pelea que tuvo con La Tora.