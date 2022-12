Maxi parodió la tonada correntina de Coti y ella no se lo dejó pasar

Constanza Romero “Coti” y Maxi tuvieron el más reciente cruce en Gran Hermano (Telefe), luego de que el participante intentara imitar su tonada correntina, cuestión que para la joven, pareció más bien una burla. “Cachate, chate, no quiero que hagas ruido”, dijo el “hermanito” entre risas.

La situación se generó cuando Cone le pidió a su compañera que le realizara algunos masajes para aliviar tensiones, tomando en cuenta que Coti tiene conocimiento sobre kinesiología. Una vez que inició la sesión de “terapia” y le pidió que se callara para poder continuar, los comentarios de Maxi la dejaron descolocada, entonces ella le respondió: “Ay, qué chistoso”. Para Coti, ya es común que sus compañeros se burlen de su tonada correntina. (Foto: captura Telefe)

A pesar de que Coti se ha destacado durante su paso por el reality por su personalidad y el típico acento del lugar del cual es oriunda, en los últimos días este tema ha sido de lo más recurrente. No es la primera vez que sus compañeros usan esto como estrategia, aunque no siempre termina el asunto con enfrentamientos ni discusiones.

La semana pasada fue Marcos quien se mofó, luego de que la rubia se mostrara preocupada porque alguien le había “hecho daño” a su inseparable peluche de banana. Las exclamaciones de la blonda provocaron las risas de su compañero y nuevamente, su forma de expresarse fue motivo para burlas.

La peor pelea, apenas horas antes: se descubren las verdaderas caras

Sin embargo, no todos los cruces entre los integrantes de la casa más famosa de la televisión son tan cómicos como éste. Hace tan sólo horas, fueron Daniela y Nacho, quienes discutieron con Thiago como principal motivo. Esto se dio en el instante en el que la joven de Moreno se mostró enojada ante el hecho de que muchos piensan que ella estaría utilizando a su novio solo por el juego. El exceso de sinceridad de Nacho, dejó muy afectada a Daniela. (Foto: Captura Telefe)

Ante esto, Nacho la encaró sin filtro alguno: “¿Querés que te diga la verdad? Con una mano en el corazón. Para mi también estás jugando con Thiago y te soy sincero. Como estás diciendo que no te gustan que lo digan por atrás, te lo digo en la cara”.

El descargo no cayó nada bien a la participante y sostuvieron una fuerte discusión, pues ella lo acuso de no ser totalmente sincero sobre este tema: “Sos re falso, entonces. Fuiste el primero que me dio un abrazo. Igual, te digo que me chupa un huevo lo que piensen todos, Nacho. Mientras que él no dude, me chupa un huevo todo”, se lamentó la jugadora.