Me dijo que me sacara todo: quién le pidió a Cachete Sierra que se vacunara sin remera

Este miércoles Agustín Cachete Sierra recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Como otros tantos, el actor quiso compartir el momento en su perfil de las redes sociales, pero sus followers repararon en un curioso detalle: se sacó la remera. “La señora me dijo 'sacate todo'”, se justificó en referencia a la complicidad que tuvo con la enfermera.

En horas de la tarde, el participante de ShowMatch, La Academia (eltrece) se acercó a un centro vacunatorio de Pilar donde recibió la vacuna. “Primera dosis adentro”, celebró y expresó: “Ojalá pronto estemos todxs vacunados y volvamos a la normalidad”.

El posteo de Instagram estuvo acompañado de una seguidilla de fotos del momento. Pero lo que llamó la atención de su más de un millón de seguidores fue que el actor se quitó la remera para recibir la inyección. Los usuarios no pasaron por alto el detalle y emitieron todo tipo de comentarios: desde halagos para él hasta elogios para la enfermera.

“¿Por qué se ponía en cuero, señor?”, escribió una usuaria y otra le aclaró: “Me mata porque no hacía falta sacarse toda la remera para vacunarse”. “Vacuname vos papi. Tres dosis dame”, bromeó Gregorio Roselló, y en la misma línea Angela Leiva agregó: “En cuero por si pintaba foto pa'l insta”.

Lejos de hacerse el desentendido, el propio actor comenzó a responder los comentarios uno a uno y hasta se justificó. A la usuaria que le dijo que no era necesario quitarse la remera, le contestó: “La señora me dijo 'sacate todo, Mabel'. Casi me pone música y todo. Una capa”.