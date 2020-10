Me duele el cuerpo como si hubiera hecho gimnasia: los primeros días de Charlotte Caniggia con coronavirus

“Me duele el cuerpo como si hubiera hecho gimnasia”, le dijo Charlotte Caniggia a su representante, Fabián Esperon, para describir cómo se sentía tras haberse enterado de que tiene coronavirus.

El manager contó en Los ángeles de la mañana que la participante del Cantando 2020 “está bien, con dolor de cabeza y cuerpo”: “Empezó con síntomas el martes, pero no le daba bolilla, decía 'me duele el cuerpo como si hubiera hecho gimnasia', y no había hecho. El miércoles siguió con los dolores, pero no tiene dolor de garganta ni fiebre. Ahora sí un poco de tos”.

Fue él mismo quien se comunicó con la producción de LaFlia para avisar sobre esta situación, y el mismo miércoles al mediodía la empresa envió a una persona para que le hiciera el test a la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. Hacia la noche ya estaba el resultado: positivo.

“Está bien de ánimo, cuando le dije que era positivo se reía, no me creía. Ahora tiene solo dolor de cuerpo y de cabeza, no le dieron medicación”, agregó Esperon y contó que la mediática está acompañada por Roberto, su novio, quien también podría estar contagiado.

Alex estuvo el sábado con su hermana haciendo una producción de fotos para una revista. Por precaución, aunque no presente síntomas, deberá hisoparse y del resultado, dependerá si hoy va o no a la gala del Cantando.

“Él está como si nada, por prevención se queda en su casa. El sábado estuvieron juntos, al aire libre y sin contacto, no tendría que esta contagiado pero igual se va a hacer el hisopado”, explicó.

Tras el positivo de Charlotte, el representante y el equipo que asiste a la participante del certamen (maquillador y peinador) deberán hisoparse para estar tranquilos, a pesar de que suelen utilizar barbijo cuando se juntan. “El lunes justo nos regalaron un champagne y lo abrimos en el camarín, nos sacamos el tapaboca, por eso nos vamos a hacer el test mañana”, contó.

A pesar de los cuidados extremos que se realizan en el certamen de canto producido por LaFlia, donde se desinfecta el estudio antes y después de cada emisión, se limita la cantidad de concurrentes y se obliga a los participantes a ensayar desde sus casas vía Zoom y a usar barbijo hasta minutos antes del aire, ya se registraron tres casos de coronavirus entre los integrantes del staff, incluyendo el de Charlotte.

Al caso de Charlotte se suman el de Florencia Torrente y el locutor Martín Salwe. “Ayer le dolía un poco la cabeza, hoy se hisopó y hace un ratito se confirmó que es positivo. También está con un poco de dolores corporales, así que está aislada, obviamente, ella y todo su equipo. Le mandamos un beso y ojalá se reponga pronto”, dijo anoche De Brito en el ciclo de El Trece para anunciar la lamentable noticia de Charlotte.

“Contamos que también fue aislado Alex, porque estuvieron el sábado haciendo una producción de fotos juntos. Y mañana, por protocolo, recién se puede hisopar. Así que los dos equipos están aislados y van a ser reemplazados, porque el ritmo ya está terminando. En principio, el de Charlotte está confirmado porque ya no llega a cantar, así queva a estar debutando en la pista Miguel Ángel Cherutti con su hija Bianca, junto a Ivana Rossi”, adelantó. Y explicó que, en caso de que su hermano diera positivo, también le buscarían un reemplazante.