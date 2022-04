"Me saqué una presión de encima": Rocío Marengo confirmó que será mamá

Rocío Marengo reveló que está por embarcarse en una de las travesías más alegres de su vida: la mediática de 42 años decidió ser mamá soltera, a pesar de seguir en pareja con Eduardo Fort, el hermano del fallecido chocolatero.

Tras un 2021 muy duro, ya sea por la fuerte crisis que atravesó con el empresario por la maternidad o por la muerte de Gustavo Martínez, el tutor legal de Marta y Felipe Fort, Marengo encaró el nuevo año con un nuevo proyecto televisivo en Chile... ¡y comenzar una familia!

“Mi deseo es ser mamá y no atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor. Quiero seguir siendo libre. No sé si suena bien, pero es lo que siento. Y no tengo que darle explicaciones a nadie. Quiero ser mamá, criarlo, que sea mi descendencia, que reciba mi herencia”, explicó en diálogo con Revista Pronto.

En ese sentido, la ex participante de "MasterChef Celebrity" charló con sus seguidores de Instagram y contó cómo se encuentra previo a enfrentarse a este nuevo desafío: "¡En unos días tendremos novedades! Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes. Me saqué mucha presión de encima. ¡Estoy muy feliz, segura y tranquila!".