"Mi amor": Andrés Ciro Martínez y Luli Bass hicieron pública su relación

El cantante Andrés Ciro Martínez y la bajista de Los Piojos, Luli Bass, confirmaron públicamente su relación sentimental y pusieron fin a los rumores que circulaban desde hacía varios días en el ambiente artístico y mediático. La confirmación llegó a través de las redes sociales, en un gesto simple pero contundente, que no tardó en viralizarse entre fanáticos y seguidores del histórico grupo de rock nacional.

El hecho ocurrió el día del cumpleaños del músico, cuando Luciana Valdés, nombre real de la bajista, compartió en sus historias de Instagram un mensaje dedicado a Martínez. La publicación estuvo acompañada por un video de ambos sobre el escenario y una frase breve pero elocuente: "Muy feliz cumpleaños, mi amor". Minutos después, el propio Ciro replicó la historia y respondió con un mensaje afectuoso: "¡Gracias, hermosa!". Ese intercambio fue suficiente para confirmar oficialmente el vínculo y despejar cualquier duda.

Hasta ese momento, la relación se mantenía en el terreno de las especulaciones. Sin embargo, el gesto público, en una fecha tan significativa como el cumpleaños del cantante, funcionó como una validación explícita del romance. La confirmación generó una rápida repercusión en redes sociales, donde seguidores de la banda celebraron la noticia y destacaron la complicidad que ambos muestran tanto dentro como fuera del escenario.

Días antes, el vínculo había sido anticipado en el programa Puro Show, que se emite por El Trece. Allí, la panelista Fernanda Iglesias aseguró que el líder de Los Piojos estaba en pareja con su bajista. Según se indicó en el ciclo televisivo, ambos intentaron durante un tiempo mantener la relación en un bajo perfil, evitando la exposición mediática y las apariciones públicas conjuntas fuera del ámbito profesional.

Desde el programa también señalaron que esta decisión estaría vinculada a la personalidad del cantante y a su histórica reserva respecto de su vida privada. En ese sentido, se recordó que Ciro Martínez no suele exponer aspectos íntimos de su vida personal, en parte por antecedentes que lo ubicaron mediáticamente como un artista con fama de "mujeriego" y "pirata", etiquetas que él mismo ha evitado alimentar con declaraciones públicas.

Esa postura reservada explicaría por qué la relación se mantuvo lejos de los flashes durante sus primeras etapas. No obstante, el reciente gesto en redes sociales marcó un punto de inflexión y dejó en claro que, al menos por el momento, ambos decidieron blanquear el vínculo de manera natural y sin estridencias.

La confirmación del romance también despertó interés entre los seguidores de Los Piojos, una de las bandas más emblemáticas del rock argentino, que en los últimos tiempos volvió a ocupar un lugar central en la conversación pública. La relación entre el cantante y la bajista suma ahora un nuevo elemento de atención, aunque desde el entorno de ambos no trascendieron mayores detalles sobre la vida personal de la pareja.

Por el momento, ni Martínez ni Valdés realizaron declaraciones formales a la prensa. El mensaje compartido en redes fue el único gesto público, pero suficiente para cerrar el capítulo de rumores y abrir uno nuevo, ahora con la relación confirmada.