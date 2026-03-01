Mirtha explicó por qué no invitó a la cúpula de Canal 13 a su cumple: "Estoy muy enojada con ellos"

La diva de los almuerzos, Mirtha Legrand, celebró el lunes pasado su cumpleaños número 99 en un encuentro íntimo y multitudinario a la vez, que reunió a más de 70 personas entre familiares, amigos y personalidades destacadas del espectáculo.

El festejo se realizó en la casa de su hija, Marcela Tinayre, y tuvo todos los condimentos de una noche especial: invitados reconocidos, música en vivo y un clima festivo que, según relató la propia conductora, resultó inolvidable.

Sin embargo, hubo una ausencia que no pasó inadvertida: la de las autoridades de Canal 13, señal que emite su histórico ciclo televisivo. La decisión de no invitarlos fue abordada por la propia Legrand en su última emisión de La Noche de Mirtha, donde explicó públicamente los motivos.

El enojo con la cúpula del canal

Durante el programa, la conductora dejó al descubierto ciertas internas con la dirección del canal, con Adrián Suar a la cabeza, junto con el resto de la cúpula. Sin rodeos, expresó su malestar.

"Estoy muy enojada con ellos. Me metieron en un lío con la cocinera (Jimena Monteverde). No me gustó, no me consultaron. Pero a mí se me pasa, me duran poco los enojos", afirmó Legrand al referirse a la situación que derivó en su enojo.

La mención a Jimena Monteverde como eje del conflicto dejó en evidencia que la decisión que la incomodó estuvo vinculada a la cocinera del programa. Según sus propias palabras, el malestar radicó en que no fue consultada y que se vio involucrada en una situación que no esperaba.

Aun así, la conductora buscó relativizar la tensión al aclarar que su carácter no suele sostener el enojo por mucho tiempo.

Una decisión que combinó enojo y antecedentes

Más allá del conflicto reciente, Mirtha Legrand explicó que la ausencia de los directivos del canal en su cumpleaños también respondió a un antecedente del año anterior.

Para bajar el tono dramático del episodio, señaló que en su cumpleaños previo sí los había invitado, pero no pudieron asistir. "El año pasado los invité y no pudieron venir", aclaró.

En esta oportunidad, al organizar la lista de invitados, decidió completar los lugares disponibles con otras personas. De esta manera, la decisión de no convocarlos combinó el malestar por la situación con la cocinera y el antecedente de la inasistencia del año pasado.

Una noche inolvidable pese a la lluvia

Más allá de las internas televisivas, la conductora destacó que la celebración fue un éxito. Según relató, la velada transcurrió en un clima de alegría y afecto, con invitados de distintos ámbitos.

Entre las figuras presentes mencionó a:

Jairo, quien cantó durante la noche.

Patricia Bullrich.

Marcelo Polino.

"La pasamos fantástico. Cantó Jairo, estaba Patricia Bullrich, Marcelo Polino, gente tan amorosa. Estuvo increíble, hasta que la lluvia nos corrió y tuvimos que meternos en la casa", contó la conductora.

La lluvia obligó a modificar el desarrollo de la celebración, trasladando la reunión al interior de la vivienda de Marcela Tinayre. Sin embargo, el imprevisto no opacó el clima festivo que marcó la jornada.

Entre la celebración y la exposición pública

El cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand combinó así dos dimensiones: por un lado, una celebración familiar y artística con más de 70 invitados; por el otro, la exposición pública de un malestar con la conducción de Canal 13.

La propia conductora eligió dar detalles en su programa, dejando en claro su enojo con la cúpula encabezada por Adrián Suar, aunque también subrayando que sus enojos no suelen prolongarse.

Con casi un siglo de vida y una trayectoria histórica en la televisión argentina, Legrand volvió a demostrar que incluso en el marco de un festejo personal, su palabra continúa generando repercusión. Entre música, invitados destacados y una lluvia que obligó a improvisar, la diva celebró sus 99 años con una noche que definió como "fantástica", mientras dejaba al descubierto las tensiones que atraviesan su vínculo con las autoridades del canal.

