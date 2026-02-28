Juliana Awada rompe el silencio y reaviva la polémica real

Juliana Awada quedó en el ojo de la polémica luego de que comenzara a circular el rumor de que estaría iniciando un vínculo con el rey Felipe VI de España, en un contexto especialmente sensible: a poco de confirmarse su separación del ex presidente Mauricio Macri.

La versión tomó fuerza cuando el periodista Rodrigo Lussich lanzó la "bomba" en el programa Intrusos. Allí no solo mencionó el supuesto acercamiento entre la diseñadora y el monarca español, sino que además aseguró que la relación entre Felipe VI y Letizia estaría "disuelta de hecho" desde 2012.

El señalamiento agregó un componente internacional a la controversia y multiplicó el impacto mediático. La combinación de figuras públicas de alto perfil —una ex primera dama argentina y el jefe de Estado español— potenció la repercusión del rumor, que rápidamente se instaló en la agenda del espectáculo y la política.

Silencio, expectativa y una publicación enigmática

Durante semanas, Juliana Awada optó por ignorar los rumores. No hubo declaraciones públicas ni desmentidas formales. El silencio, lejos de apagar las especulaciones, alimentó la expectativa.

Sin embargo, en las últimas horas la diseñadora decidió "romper el silencio" en sus redes sociales. Lo hizo sin mencionar nombres ni hacer referencia directa a la polémica, pero eligió una particular frase que volvió a reavivar el debate.

La publicación presentaba un fondo color blanco y letras escritas con máquina de escribir. Ese diseño sobrio enmarcaba un mensaje de tono reflexivo e inspirador:

"A solas, cuida tu mente.

En grupo, cuida tu postura.

Enojado, cuida tus palabras.

En los desafíos, cuida tus emociones.

En el éxito, cuida tu ego".

La elección estética —minimalista, sin imágenes adicionales— puso el foco exclusivamente en el contenido del mensaje. Y fue precisamente esa frase la que generó nuevas interpretaciones.