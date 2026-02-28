Orgullo argentino en los Goya: Juan Minujín y Dolores Fonzi buscan la estatuilla

El cine de habla hispana se viste de gala este sábado en el Edificio Forum de Barcelona para celebrar la 40ª edición de los Premios Goya. La Academia de Cine de España ha trasladado su sede itinerante a la ciudad condal para una entrega de premios marcada por una profunda carga social y artística. En esta ocasión, el cine argentino ha logrado asegurar su presencia en dos de las categorías más competitivas de la noche: Dolores Fonzi, con su aclamado filme Belén, y Juan Minujín, por su destacada labor en la producción española Los domingos.

La ceremonia, conducida por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini, promete ser una jornada extensa donde la emoción y la reivindicación se darán la mano. Figuras de la talla de J.A. Bayona, Rossy de Palma, Paco León y Karla Sofía Gascón serán los encargados de entregar los tradicionales "cabezones", los pesados bustos que rinden homenaje al pintor Francisco de Goya.

La pugna por el máximo galardón: 'Los domingos' frente a 'Sirât'

Dos largometrajes se perfilan como los contendientes a vencer en las categorías principales. Por un lado, Los domingos, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, llega como la gran favorita tras cosechar 13 candidaturas, incluyendo mejor película y mejor dirección. La directora, que ya obtuvo un Goya por su ópera prima Cinco lobitos, busca cerrar un año de éxitos tras obtener la Concha de Oro en San Sebastián. El relato profundiza en la vocación religiosa de una adolescente y ha logrado dominar las ternas actorales.

Por otro lado, Oliver Laxe presenta Sirât, una obra que ha captado la atención de la crítica con 11 nominaciones. La cinta, que inicia su narrativa en una rave en Marruecos para luego transformarse en una búsqueda desesperada en las montañas del norte de África, ya obtuvo el premio del jurado en el Festival de Cannes. Laxe busca su revancha tras irse con las manos vacías de los Globos de Oro y utiliza esta gala como antesala a los Premios Oscar, donde competirá el 15 de marzo por la estatuilla a mejor película internacional.

Las otras aspirantes al Goya a mejor película son:

Maspalomas : Dirigida por José Mari Goenaga y Aitor Arregi, explora la represión de la homosexualidad.

: Dirigida por José Mari Goenaga y Aitor Arregi, explora la represión de la homosexualidad. La cena : Una comedia de Manuel Gómez Pereira sobre un festín ordenado por el dictador Francisco Franco.

: Una comedia de Manuel Gómez Pereira sobre un festín ordenado por el dictador Francisco Franco. Sorda: La obra de Eva Libertad que explora la maternidad y la discapacidad auditiva.

El factor argentino y la mirada iberoamericana

La representación de nuestro país se concentra en dos pilares. Juan Minujín aspira a su primer Goya como mejor actor de reparto. El actor argentino, criado en México, compite contra figuras de trayectoria como Miguel Rellán (El cautivo), Kandido Uranga (Maspalomas), Tamar Novas (Rondallas) y Álvaro Cervantes (Sorda).

En la categoría de mejor película extranjera, Dolores Fonzi compite con Belén, una obra que revive la historia real de una joven acusada falsamente por un aborto ilegal. La terna iberoamericana refleja una fuerte tendencia hacia el cine de denuncia y temáticas sociales complejas:

La misteriosa mirada del Flamenco (Chile): Un western moderno sobre una familia queer .

(Chile): Un western moderno sobre una familia . La piel del agua (Costa Rica): Un drama familiar sobre la ausencia materna.

(Costa Rica): Un drama familiar sobre la ausencia materna. Manas (Brasil): Un relato sobre el abuso infantil en la selva amazónica.

(Brasil): Un relato sobre el abuso infantil en la selva amazónica. Un poeta (Colombia): La historia de un escritor fracasado y su encuentro con el talento joven.

Categorías actorales: entre revelaciones y consagraciones

El elenco de Los domingos ha acaparado gran parte de la atención. Blanca Soroa, en el papel de Ainara, es candidata a actriz revelación, compitiendo contra Miriam Garlo (Sorda), quien es la primera actriz con discapacidad auditiva nominada a estos premios. En las categorías de interpretación protagónica, Patricia López Arnáiz y Miguel Garcés buscan la estatuilla por sus papeles en la cinta de Ruiz de Azúa.

Por su parte, el rubro de mejor actor protagonista presenta una competencia reñida entre Garcés, José Ramón Soroiz (Maspalomas), Alberto San Juan (La cena), Mario Casas (Muy lejos) y Manolo Solo (Una quinta portuguesa). En la categoría de actor revelación, destaca Julio Peña en su interpretación de Miguel de Cervantes en la superproducción El cautivo, de Alejandro Amenábar.

Premios honoríficos: Sarandon y Suárez

Ajenos a la tensión de las nominaciones, dos figuras ya tienen asegurado su galardón. La actriz estadounidense Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional por su compromiso político y su filmografía extraordinaria. Por otro lado, el cineasta y novelista español Gonzalo Suárez, de 91 años, será distinguido con el Goya de Honor en reconocimiento a sesenta años de trayectoria marcados por la libertad creativa y la experimentación de géneros.

La 40ª edición de los Goya reafirma así la potencia del cine en español, funcionando no solo como una entrega de premios, sino como un puente entre la industria europea y la iberoamericana, con la mira puesta en la próxima gran cita de Hollywood.