Mirtha Legrand confirmó que vuelve a la TV: Estoy a punto de llorar

Mirtha Legrand confirmó, emocionada, que vuelve a la pantalla de eltrece. La conductora habló en la puerta de su casa con Socios del Espectáculo (eltrece) y anticipó que volverá a encabezar un ciclo.

“Esto lo esperé hace mucho. Dos años y medio. Finalmente llegó el día. Estoy a punto de llorar. Tengo mucha emoción”, dijo la diva, mientras estaba arriba de su coche en camino a las instalaciones de eltrece.

Nacho Viale, el nieto de la conductora y productor de sus ciclos, compartió en sus redes un intercambio de audios entre su abuela y su hermana, Juana Viale. En el chat, ambas dan por hecho que van a volver a la pantalla.

Mirtha Legrand, en el último programa que condujo con su nieta, Juana Viale (Foto: Storylab)

“Abue. ¿Cómo estás? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver? ¿Vos los sábados, yo los domingos, vos los domingos, yo los sábados?”, le preguntó Juanita. “Hola, Juani. Vuelvo. ¡Volvemos!”, exclamó la Chiqui.

La Chiqui contó que estaba muy nerviosa y feliz, en ese momento. Entonces les dedicó el programa a José Martínez Suárez y a Silvia “Goldy” Legrand, sus hermanos que murieron en 2019 y 2020 respectivamente.

“Mis hermanos queridos que me dejaron hace muy poco tiempo. Qué terrible reponerse de la muerte de un hermano y de dos casi sumatáneamente. Y además por la pandemia no pude despedir a mi hermana así que fue todo muy doloroso. Pero he tratado de reponerme, pienso en ellos y me da alegría”, sostuvo.