Mirtha Legrand invita a gente del público a sumarse a su mesaza: Cómo participar

El 10 de agosto, Mirtha Legrand y Juana Viale firmaron el contrato para volver a la pantalla de eltrece con una nueva temporada de La Noche de Mirtha y Almorzando. Lo que nadie se imaginó es que tenían algunos cambios radicales en mente, como, por ejemplo, la participación del público en la mesaza.

A través de sus redes sociales, la conductora de 95 años se mostró emocionada por esta novedad: “Los espero en la #mesaza. ¡Todos pueden participar! #Quieroestarenlamesaza”. Horas antes, su nieta había explicado cuáles son las condiciones para estar en dos de los programas más exitosos y longevos de la TV argentina.

“Me copa sentar gente de las redes a la mesa. Tienen que tener una historia que contar. Me encanta”, expuso la actriz. Ya son varios los usuarios que se presentaron al “casting virtual”, con sus videos, y pronto podrían conocerse los primeros elegidos. Mirtha Legrand y Juana Viale apuestan a un cambio histórico en sus programas. (Foto: Twitter)

Quiénes son los primeros que se postularon para participar de las mesazas de Mirtha Legrand y Juana Viale

A través de Twitter, muchas personas hicieron una breve descripción del tema que les gustaría hablar en Almorzando y La Noche de Mirtha. Una mujer expuso que su deseo es promover la adopción de “niños grandes”. “Soy mamá adoptiva de Verónica, de 18 años. Ella llegó a nuestra vida a los 14. Quiero estar en la mesa para visibilizar que hay muchos chicos grandes que esperan una familia”, sostuvo.

Una joven de La Plata también contó por qué necesita ser una de las invitadas: “Me encantaría estar con Mirtha en la mesaza para conversar de mi profesión y del mundo artístico. Ojalá se me cumpla el sueño”.

Martín Tibaldo, por su parte, expresó que quiere visibilizar el respeto animal: “Como ciudadano quiero difundir y destacar la tarea que realizamos en una ONG sobre los derechos de los animales”. Otros de los postulantes es Miguel Figueroa: “Quiero estar en la mesaza porque soy un veterano de la Guerra de Malvinas, que a 40 años todavía espera su reconocimiento.

Mirtha Legrand, al borde del llanto en la confirmación de su regreso a la TV

La diva habló con TN el día de la firma de su contrato y detalló que ella estará al aire los sábados, mientras que los domingos al mediodía le cederá los almuerzos a su nieta Juana. “Me siento muy querida en mi país, lo que ha pasado estos años ha sido impresionante. Espero que eso se refleje en el rating”, dijo emocionada.

Chiquita aseguró que, aunque no haya estado conduciendo, siempre se mantiene informada: “Leo dos diarios todas las mañanas y veo televisión. Me gusta trabajar, ocupar mi mente, mi cerebro, investigar, leer, saber. Me gustan mis invitados, aunque algunos a veces se enojen”.