Momento impensado en Gran Hermano: Alfa y Ariel se reconciliaron

El participante Walter "Alfa" Santiago pudo atravesar la prueba que Gran Hermano le puso para festejar su cumpleaños y la simulación de su salida de la casa generó una gran emotividad entre los participantes. La emoción llegó a tal punto que Alfa y Ariel, que mantenían una rivalidad, se fundieron en un abrazo.

"Cuando Ariel me dijo que se iba a poner frente a la puerta para que no me vaya, conocí una faceta de él que no conocía", reconoció Santiago.

Acto seguido, Ariel le manifestó entre lágrimas que las diferencias que ambos tuvieron al principio quedaron atrás. Ante el pedido del conductor de Santiago del Moro de que se abracen, sin poner un pero, ambos se abrazaron y rompieron de emoción.

"Hasta sentí que me iba, me sirvió para darme cuenta que los quiero a todos, hasta a Ariel", reveló Alfa cuando tomó la palabra y explicó la importancia de festejar su cumpleaños.

"Fue el peor cumpleaños de todos el del año pasado. La pase solo, completamente solo porque me quedé solo y fue muy duro y triste. Entonces, más allá de todo esto que me están regalando, no tengo palabras de agradecimiento, es este grupo que está acá", manifestó.