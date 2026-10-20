Morena Beltrán quedó eliminada de MasterChef Celebrity: en qué falló

La competencia de MasterChef Celebrity Argentina tuvo una nueva despedida: la periodista deportiva Morena Beltrán quedó eliminada del reality culinario luego de una exigente gala en la que el mondongo se convirtió en el principal desafío para los participantes.

La consigna puso a prueba las habilidades de los concursantes, que debieron preparar platos en los que este ingrediente ocupara un lugar central. El desafío no consistía solamente en incorporarlo a una receta, sino también en demostrar creatividad y técnica para presentar una propuesta capaz de destacarse ante el jurado.

En ese contexto, los participantes tuvieron que salir de las preparaciones más tradicionales y buscar otras maneras de utilizar el mondongo en la cocina. La prueba exigió resolver tanto la elaboración del plato como la forma de integrar el ingrediente principal en una propuesta culinaria.

La gala terminó con la eliminación de Beltrán, quien no logró continuar en la competencia. Su salida marcó el cierre de su recorrido por el programa y la despedida de las cocinas del certamen, conducido por Wanda Nara.

La milanesa de mondongo, la apuesta de Morena Beltrán

Para afrontar el desafío, Morena Beltrán presentó una preparación de milanesa de mondongo acompañada de huevo frito y puré de papas. Esa fue la propuesta con la que la periodista deportiva buscó superar una de las instancias decisivas de la competencia.

El plato combinó el ingrediente exigido por la consigna con acompañamientos tradicionales. Sin embargo, la prueba requería que el mondongo fuera el protagonista de la elaboración y que cada participante demostrara capacidad para trabajar con él de una manera diferente.

La preparación de Beltrán formó parte de una definición en la que también quedó involucrada Julieta Nair Calvo, quien presentó su propia versión de milanesa de mondongo, en este caso acompañada de puré de coliflor. Las dos propuestas concentraron la atención durante una instancia determinante de la gala. Aunque ambas participantes eligieron elaborar una milanesa con el ingrediente central del desafío, los acompañamientos fueron diferentes: Beltrán optó por huevo frito y puré de papas, mientras que Nair Calvo eligió puré de coliflor.

La definición concluyó con la eliminación de Morena Beltrán, que debió abandonar el certamen culinario después de esta prueba.

El jurado evaluó la creatividad y la ejecución de los platos

La gala contó con la evaluación de los chefs Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quienes analizaron las preparaciones y la ejecución de cada participante.

El desafío estaba orientado a comprobar cómo los concursantes podían trabajar con el mondongo más allá de las recetas habituales. Por eso, la consigna puso el foco en la creatividad y en la técnica necesarias para convertir ese ingrediente en el centro de un plato.

En este tipo de instancia, las decisiones tomadas durante la elaboración resultan fundamentales para responder a las exigencias de la competencia. Los participantes debían desarrollar una preparación propia a partir de una consigna común, con el objetivo de mostrar distintas posibilidades culinarias.

La evaluación determinó el resultado de una gala que terminó con la salida de Beltrán y que tuvo como una de sus protagonistas a Julieta Nair Calvo, quien también llegó a una instancia decisiva con su milanesa de mondongo y puré de coliflor.

El final del recorrido de la periodista

La eliminación de Morena Beltrán marca el final de su participación en MasterChef Celebrity Argentina, una experiencia que despertó interés por verla enfrentarse a desafíos alejados de su ámbito habitual: el periodismo deportivo. Su paso por el reality la llevó a participar de una competencia en la que los concursantes debían responder a consignas culinarias, preparar platos con ingredientes determinados y someter sus elaboraciones a la evaluación de un jurado especializado.

En esta oportunidad, el mondongo fue el elemento que puso a prueba a los participantes. La consigna exigía encontrar una forma de convertirlo en el eje de la preparación y apartarse de las recetas más tradicionales, una tarea que terminó siendo decisiva para el desenlace de la gala.

Con su milanesa de mondongo, huevo frito y puré de papas, Beltrán presentó su propuesta frente a los chefs, pero finalmente quedó eliminada y deberá despedirse de las cocinas del programa.