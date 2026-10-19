Tragedia: murió la exmodelo Marcela Ortiz tras un accidente automovilístico

La exmodelo Marcela Ortíz, quien fue pareja del actor Raúl Taibo, murió en las últimas horas en un accidente automovilístico en el partido bonaerense de Tigre.

Fuentes policiales informaron que Ortíz, de 61 años, manejaba un automóvil que se despistó, posiblemente tras sufrir un paro cardíaco, y que cayó en una zanja.

Personal de bomberos intervino para sacar a la exmodelo del habitáculo del rodado, pero a pesar de que la ambulancia llegó rápido y se le hicieron maniobras de RCP, uso de desfibrilador e inyecciones de adrenalina, Ortíz no reaccionó y se constató su deceso en el lugar.

La hija de la ex modelo, Shelsian, de 26 años, confirmó la noticia a través de un mensaje en sus redes sociales.

"Hay cosas que no puedo manejar en la vida, muchas. Y está claramente esta. Mami, te me fuiste. Día de la Madre. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Solo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés", escribió la joven en un posteo de Instagram.

"Solo Dios sabe por qué, y tocará entenderlo en algún momento. Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Volá alto. Este día de la foto que sea eterno en nuestra memoria y corazón", agregó Shelsian.

La hija de la exmodelo, fruto de la relación que tuvo con n el empresario Samy Saúl, sobrino del histórico productor televisivo Alejandro Romay, detalló que su madre sufrió un paro cardíaco que la hizo despistarse.

La víctima fue una de las mujeres denominadas "chicas Olmedo" ya que trabajó con el capocómico Alberto Olmedo, y también se destacó en el ámbito de la perfumería y las cadenas de joyería durante la década de los 90.

Asimismo, estuvo en pareja con Taibo, con quien se separó en no muy buenos términos, tras un conflicto legal entre ambos.