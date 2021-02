Moria Casán dijo que se vacuna, pero Axel Kicillof baja el plan de famosos en medio de las críticas de esenciales

Los dichos de Moria Casán generaron un verdadero revuelo en el gobierno de Axel Kicillof. “Me voy a La Plata a darme la primera dosis el viernes próximo”, lanzó la diva y en la Provincia rápidamente la desmintieron. “Nosotros no la invitamos, la idea de vacunar famosos se cayó cuando vinieron menos vacunas”, le respondieron desde el Ministerio de Salud bonaerense. Es que los dichos de la exvedette reabrieron el debate acerca de las prioridades para aplicar la vacuna y generaron fuertes cuestionamientos hacia la gestión de Kicillof, por destinar vacunas a “famosos” cuando aún no se terminó de inmunizar a todo el personal de la salud.

“No se va a vacunar este viernes, lo desmentimos rotundamente”, insiste la misma fuente bonaerense. Según Casán, la invitación habría partido desde el gobierno bonaerense en el marco de una campaña de difusión para que los famosos se aplican el suero y de esa forma se aliente a la sociedad a sumarse al plan de inmunización. La idea nunca tomó forma ante la falta de dosis.

Las palabras de Moria también generaron cierto molestar en los gremios. Desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) le dijeron a este medio que “hay que terminar de vacunar al personal de salud y luego continuar con el resto”. En este sentido indicaron que aún resta inmunizar a médicos mayores de 60 años o a profesionales que estaban de licencia.

“Como gremio nuestra postura es que se terminen de vacunar a los profesionales de la salud. Luego teníamos entendido que continuaban con personal de seguridad y docentes”, agregan a este medio.

En diálogo con el programa “Implacables” de Canal 9, Moria había confirmado que se dará la vacuna el próximo viernes: “No se sabe nada si inmuniza o no, pero yo creo en la ciencia”.

“Mi salud es sagrada. No soy hipocondríaca. Me hago exámenes todos los años, pap, mamografía, ecografía de mama. Pierdo tiempo en una peluquería, mando a hacer el service al coche y mirá si no me voy a hacer un service yo. Sería como una ignorante”, arrancó su explicación en el programa de Susana Roccasalvo. (Fuente TN)