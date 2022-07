Moria Casán y Pato Galmarini bromearon sobre sus vacaciones en Europa: "Fui a descongelar óvulos"

Moria Casán y Pato Galmarini disfrutaron de unas vacaciones en el verano europeo. A su regreso dieron una nota donde hablaron de su romance. Fiel a su estilo, la One bromeó: “Fui a descongelar óvulos”.

En su regreso al país, conversaron con las cámaras de LAM (América) y el notero destacó que son “la pareja del momento”. “La longevidad al palo”, lanzó divertida la diva. “Campeones del mundo”, agregó él.

Consultados sobre su historia de amor, ambos recordaron que se conocieron tiempo atrás en una entrevista en el programa de la conductora, pero que el encuentro pudieron concretarlo muchos años después cuando él la invitó a un evento de la Secretaría de Cultura y Deporte. Moria Casán y Pato Galmarini vacacionaron en Europa. (Foto: Instagram /moria_laone)

El periodista quiso saber si fue difícil declarársele a Moria, entonces Galmarini lanzó: “Yo le dije tomemos un café y se me tiró encima”. “Lo acosé. Totalmente acosado. Él no tenía intenciones. (...) Me agarró de la mano y le chanté un beso. No se animaba, estaba con el peronismo, la marchita peronista...”, reafirmó ella sin ningún tipo de tapujos.

Tiempo atrás la pareja anunció que planeaba casarse en La Bombonera. Consultados acerca de si el plan seguía en pie, Pato dijo que sí, pero dejó en claro que la locación está por verse. “Dependiendo de cómo termine Boca”, expresó.

Ambos destacaron que el viaje fue como “una luna de miel”, que continúa porque están conviviendo y se mostraron más que consolidados. Él la describió como una mujer inteligente y carismática, y ella destacó que él es un “ser luminoso”.

Al hablar del presente de la pareja, el notero sostuvo que son “una pareja cero etiqueta”. A lo que Moria agregó a pura ironía: “Imaginate cómo será el sin etiquetar que estoy embarazada”. “Fui a descongelar óvulos... No fui a congelar, fui a descongelar con los 44 grados”, concluyó. “Creo que son cuatrillizos”, dijo Galmarini y duplicó la apuesta.

Moria Casán contó que Fernando Galmarini le propuso casamiento: “Estamos absolutamente enamorados”

En noviembre del año pasado, a cinco meses de haber confirmado su relación con Galmarini, Moria reveló que el político le propuso casamiento.

La One recorrió Las Vegas junto a Marley para Por el mundo (Telefe). Como dato de color, remarcó que con 300 bodas diarias es la segunda ciudad con más casamientos después de Estambul. Esto le dio el pie al conductor para consultarle si evaluaba casarse con Galmarini y para sorpresa de todos ella contó que ya hubo propuesta.

“Me ofreció casamiento, pero me parece que maneja muy bien la ironía. Es mi profesor de historia, tenemos que seguir con las clases de historia del peronismo a full”, sostuvo. Y destacó que “están divinos”: “Estamos absolutamente enamorados y le mandamos besito”.