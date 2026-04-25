Pamela Pombo denunció a su ex por violencia de género y tentativa de homicidio: el video de la golpiza

La denuncia presentada por Pamela Pombo, modelo y fisicoculturista, contra su exmarido, el exintegrante de Los Pumas Patricio Albacete, expone un cuadro de extrema gravedad que combina violencia de género y una acusación por tentativa de homicidio agravado.

La relación entre ambos había sido formalizada recientemente: en diciembre de 2024 celebraron su casamiento civil, seguido por una ostentosa fiesta en la localidad de Pilar, un evento que marcaba el inicio de una nueva etapa. Sin embargo, ese proyecto de vida en común se deterioró de forma acelerada. Apenas semanas después de la boda, en enero de este año, la convivencia llegó a un punto de quiebre que derivó en la separación definitiva.

Según lo detallado por la denunciante, el vínculo estuvo atravesado por un ciclo de violencia creciente, que no logró ser revertido pese a los intentos por sostener la relación mediante terapia de pareja.

El relato de un ciclo de agresiones

En su denuncia penal, Pombo describe una escalada progresiva de situaciones de violencia que generaron en ella un estado de miedo y frustración constantes. Este deterioro emocional terminó por quebrar el vínculo y motivó la decisión de acudir a la Justicia.

Uno de los elementos más graves del expediente es la acusación de un intento de asfixia, un episodio reciente que derivó en la calificación de tentativa de homicidio agravado. Este hecho, según el relato de la modelo, representa el punto más crítico de una serie de agresiones que se desarrollaron en el ámbito doméstico.

La denunciante decidió además hacer pública la situación a través de sus redes sociales, donde compartió grabaciones audiovisuales. En ese material, se registran momentos de extrema tensión y agresiones físicas, en los que se observa al exdeportista en una actitud violenta.

Pruebas y exposición pública

El uso de redes sociales como canal de difusión fue clave en la visibilización del caso. Pombo difundió videos que, según su testimonio, documentan episodios concretos de violencia.

En esos registros se evidencian:

Escenas de agresión física en el ámbito doméstico

Momentos de tensión extrema entre la pareja

Actitudes violentas atribuidas al exdeportista

Este material se suma a la denuncia formal presentada ante la Justicia, consolidando un cuadro que combina testimonio directo y evidencia audiovisual.

Intervención judicial y medidas de protección

A partir de la denuncia, la Justicia adoptó una serie de medidas orientadas a resguardar la integridad de la víctima. Entre las disposiciones más relevantes se destacan:

Restricción de acercamiento hacia Pamela Pombo

hacia Pamela Pombo Entrega de un dispositivo de botón antipánico

Orden de abandono del domicilio familiar por parte de Patricio Albacete en un plazo de 90 días

Estas medidas se enmarcan en un proceso penal en curso, mientras la denunciante avanza con el acompañamiento de asistencia legal y psicológica especializada.

Un caso que impacta en múltiples ámbitos

La denuncia no solo tiene implicancias judiciales, sino también un fuerte impacto en el plano público. La figura de Albacete como ex segunda línea de la Selección nacional de rugby agrega un componente de visibilidad al caso, que se desarrolla en paralelo entre el ámbito mediático y el judicial.

Por su parte, Pombo ha decidido sostener una postura activa en la exposición de los hechos, combinando la vía institucional con la difusión pública de su testimonio.

Un proceso en desarrollo

El caso se encuentra en una etapa inicial dentro del sistema judicial, pero ya presenta elementos de alta sensibilidad:

Denuncia penal por violencia de género

Acusación de tentativa de homicidio agravado

Existencia de pruebas audiovisuales

Medidas de protección vigentes para la denunciante

En este contexto, la evolución del expediente será determinante para establecer responsabilidades y avanzar en la investigación de los hechos denunciados.