Murió Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Down, a los 47 años

Brad Arnold, cantante principal, compositor y fundador de la banda estadounidense 3 Doors Down, murió este sábado a los 47 años, tras una larga lucha contra el cáncer. La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial del grupo y replicada por distintos medios internacionales.

Según informaron, el músico falleció mientras dormía, en paz y acompañado por su familia, entre ellos su esposa Jennifer, quienes estuvieron a su lado durante el tramo final de la enfermedad. La banda pidió respeto y privacidad para atravesar el duelo y agradeció las innumerables muestras de cariño recibidas desde todo el mundo.

Arnold había hecho público su diagnóstico en 2025, cuando reveló que padecía cáncer de riñón con metástasis pulmonar, lo que lo llevó a suspender actividades y presentaciones.

En el mensaje difundido por 3 Doors Down, destacaron su calidad humana y su legado artístico:

"Fue un esposo devoto, un hombre profundamente comprometido con su familia y un músico cuya generosidad y fortaleza dejaron huella dentro y fuera del escenario".

Una figura clave del rock estadounidense

Brad Arnold fue una pieza central en la creación de 3 Doors Down, banda que fundó en 1996 en Escatawpa, Mississippi. Como vocalista, compositor y baterista original, ayudó a consolidar un sonido que combinó el post-grunge con melodías accesibles y letras emotivas, logrando una enorme llegada al público masivo.

El gran salto a la fama llegó en el año 2000 con "Kryptonite", un tema que se convirtió en un fenómeno global y marcó el inicio de una carrera internacional. Un dato que siempre llamó la atención es que Arnold escribió la letra de esa canción cuando tenía apenas 15 años, durante una clase de matemáticas.

A lo largo de los años, 3 Doors Down sumó otros éxitos como "Here Without You", "When I'm Gone" y "It's Not My Time", consolidándose como una de las bandas más representativas del rock mainstream de su generación.

Brad Arnold será recordado no solo por su talento y su influencia en la música, sino también por la honestidad, la calidez y la sensibilidad que transmitió a través de sus canciones.