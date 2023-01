Murió Gina Lollobrigida, leyenda del cine italiano

Gina Lollobrigida legendaria actriz del cine italiano, murió hoy a los 95 años en Roma, en donde se encontraba hospitalizada desde hacía varias semanas por una fractura en el fémur, informaron medios locales

La protagonista de films como Buona Sera, Mrs. Campbell y Mare matto había nacido en la localidad de Subiaco, en las afueras de la capital italiana, el 4 de julio de 1927.

Ganadora de cinco David de Donatello y un Globo de Oro de la crítica extranjera hollywoodense y tempranamente famosa por películas como Pan, amor y fantasía (1953), Pan, amor y celos y La romana (1954), visitó por primera vez la Argentina en ocasión del Festival de Cine de Mar del Plata 1954.

Quién era Gina Lollobrigida, una de las estrella del cine de Italia

Gina Lollobrigida había nacido el 4 de julio de 1927 en Lazio, Italia. Su infancia quedó inmersa en medio de la Segunda Guerra Mundial, como le pasó al mundo de ese entonces. Cuando terminó el conflicto, junto a sus padres y sus tres hermanas abandonaron la villa montañosa donde vivían y se instalaron en Roma. Mientras estudiaba, comenzó a trabajar como modelo y se presentó al concurso de belleza Miss Italia.

La joven Gina, salió tercera, pero a pesar de que no ganó, el concurso la ubicó en el mapa del espectáculo italiano que se estaba reconstruyendo en la posguerra. El excéntrico Howard Hughes viajó especialmente a Italia para traerla a Hollywood pero no lo consiguió. Lollobrigida permaneció en Roma; en 1949 se casó con un médico esloveno, tuvo un hijo con él y en 1971 se divorció.

Frank Sinatra junto a Gina Lollobrigida en la pelicula "Never so few" (Foto: AFP).

Durante décadas fue una de las actrices italianas más célebres del cine junto con Sofía Loren, su eterna rival. Películas exitosas como Pan, amor y fantasía, de Luigi Comencini, donde trabajó con Vittorio De Sica, o Fanfan la Tulipe, de Christian-Jacque, junto a Gerard Philipe, llamaron la atención de los productores hollywoodenses y finalmente se trasladó a los Estados Unidos.

También trabajó con Humphrey Bogart y Jennifer Jones en La burla del Diablo, de John Huston, que en realidad se rodó en Italia; compartió cartel con Vittorio Gassman, (La mujer más bella del mundo, 1953), apareció en Trapecio (1956) con Burt Lancaster y Tony Curtis; fue Esmeralda en Nuestra Señora de París, donde Anthony Quinn hizo el papel de Quasimodo.

Lollobrigida compartió, además, cartel con estrellas de la talla de Frank Sinatra, Yves Montand, Rock Hudson, Alec Guinness, Bob Hope y David Niven entre otras luminarias.

Además del cine, otras de sus pasiones fueron el arte y la fotografía. Por eso, Gina Lollobrigida dejó algunas obras, aunque todo ya lo hacía más por pasión que por trabajo.

Lo mismo que la política: siempre fue una mujer que intentó construir consensos desde su lugar, hasta el último momento. El año pasado buscó convertirse en senadora, su último gran objetivo.