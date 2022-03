Murió el papá de Dani La Chepi: Hoy, después de 9 años de sufrimiento, pudiste descansar

“Hoy 8 am, después de 9 años de sufrimiento pudiste descansar. Gracias Dios por darle la paz que tanto merecía”, escribió Dani La Chepi en un posteo en donde comunicó la triste noticia: murió su papá, luego de padecer las consecuencias de un ACV isquémico que tuvo hace casi una década.

“Gracias Pa por enseñarme hasta el último respiro que 'pa atrá' solo para tomar impulso. Que las cosas se ganan con esfuerzo, laburando y siempre respetando al que esté a mi lado. Gracias por los hermanos que me diste y por la vieja que elegiste”, expresó la influencer en su Instagram.

“Elijo recordarte sonriendo mientras repetías tus mejores frases 'Lo importante es ser feliz, lo demás es cotillón y que hay 3 maneras de hacer las cosas: la mala, la buena y la tuya, vos siempre elegí la tuya Dani'. Gracias Alberto José Viaggiamari. Orgullosa de haber sido tu hija”, concluyó emotivamente.

Daniela Viaggiamari protagonizó un emotivo momento durante una entrevista con Jey Mammon al mencionar a dos personas especiales en su vida, su hija Isabella y su papá, y recordó una dolorosa experiencia que atravesó durante el embarazo.

“Isa me salvó la vida literalmente. Me acuerdo que cuando quedé embarazada fui a la casa de mis viejos para contarles la noticia de que iban a ser abuelos y mi papá estaba fumando en el balcón y dijo 'me voy a hacer un estudio porque voy a disfrutar de mi nieta'. Fue y se los hizo y a los cinco días y le dio un ACV isquémico. Nunca más habló”, contó la influencer entre lágrimas. “Él está preso de su propio cuerpo”, detalló.

Al dar más detalles de lo que fue ese momento, señaló: “Todo pasó en la primera semana que yo me enteré que estaba embarazada. Para mí fue muy difícil porque se había enfermado mi ídolo, mi guía y el sostén de mi familia y yo pensé que me iba a morir”.

La Chepi estuvo los primeros cuatro meses de su embarazo yendo a visitar a su papá en terapia intensiva: “Un día vino una médica que me dijo que yo no podía estar ahí por si había algún virus. Pasa que nadie se daba cuenta porque ni panza tenía”.

A los nueve meses llegó el momento que tanto esperaba: conocer a su hija. “Cuando nació yo le quería poner Milagros y el padre no quería porque su expareja se llama así, pero para mí era un milagro si nacía realmente. Ella me salvó la vida desde el momento en que la vi”, expresó muy conmovida.