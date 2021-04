Nahuel, el carpintero de Bienvenidos a bordo que sigue invicto en las dominadas y se llevó casi 90 mil pesos

En Bienvenidos a bordo pasan muchas cosas. Los participantes no solo se pueden llevar un generoso premio (desde dinero hasta un auto 0KM) sino que también aprovechan para mostrar sus virtudes. Ese fue el caso de Nahuel, un carpintero de 31 años que se convirtió en la nueva revelación del ciclo de eltrece y ya lleva ganados 88 mil pesos en el desafío de las dominadas. Desde hace dos semanas que nadie lo puede superar en ese desafío.

Su llegada al programa fue el 19 de marzo, pero no resultó como esperaba. Se anotó para sacar el famoso lingote y no lo logró.

Atrevido y cararrota, como él mismo se define, se acercó a Guido Kaczka y le preguntó si en algún momento le podían dar la posibilidad de participar en el desafío de las dominadas porque notaba que nunca nadie ganaba. Confiado en sus aptitudes físicas, ya que entrena hasta cuatro veces por semana en el gimnasio y juega fútbol, fue por todo. Ahora, desde hace dos semanas que nadie lo supera y ya se llevó casi 90 mil pesos.

Su participación en el programa le trajo muchas alegrías, además del premio. “Guido es muy agradable y me da la posibilidad de promocionar la carpintería, porque siempre me pregunta en qué trabaje y cómo me fue en el día”, explicó en diálogo con La Nación.

Esta exposición mediática generó que el negocio familiar también creciera. “Me contactaron muchas más personas y aumenté mis seguidores tanto en mi Instagram personal como en el de la empresa”, agregó agradecido.

La carpintería, ubicada entre el límite de Llavallol y Adrogué, la fundó su padre hace 35 años. Ahora tienen dos sedes y hay ocho personas trabajando en total. Nahuel, que se interesó desde muy chico por las maderas, estudió diseño industrial en la Universidad de Lanús y se recibió de técnico.

Mientras trabaja todo el día en esto, y se mueve por diferentes puntos de la Provincia, por las noches es la nueva estrella del programa de Guido. Optimista, cree que todavía le queda mucho en el ciclo hasta que alguien logre finalmente vencerlo.