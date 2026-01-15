Nicolás Vázquez habló por primera vez sobre los rumores de casamiento con Dai Fernández

En medio de los crecientes rumores sobre un posible casamiento, Nicolás Vázquez decidió referirse públicamente por primera vez a su relación con Dai Fernández. El actor habló del tema durante una entrevista con TN Central, donde se mostró distendido, sincero y visiblemente entusiasmado con su presente personal, aunque evitó dar definiciones concretas sobre una eventual boda.

Vázquez brindó la nota mientras se encuentra enfocado en los preparativos para el regreso de "Rocky" al teatro, uno de los proyectos más importantes de su carrera reciente. En ese contexto, fue consultado por los trascendidos que circularon en las últimas semanas acerca de un posible compromiso formal con su actual pareja.

Ante la pregunta directa sobre un eventual casamiento, el actor optó por la cautela. "No sería caballero contestarlo de ninguna manera, ni, por un lado, ni por el otro", respondió en un primer momento, con una sonrisa y un tono algo nervioso, dejando en claro su intención de preservar la intimidad del vínculo.

Sin embargo, lejos de esquivar el tema por completo, Vázquez aprovechó la consulta para reflexionar sobre el significado de las relaciones y relativizar la importancia del matrimonio como único símbolo de unión. "En este momento lo que pienso, como lo pensé siempre, es que si bien me casé, la unión tiene que ver con otra cosa, disfrutar, pasarla bien", expresó, marcando una postura más emocional que formal.

El actor también se permitió compartir cómo atraviesa este nuevo vínculo desde lo personal. "Hoy elijo vivir esto y estoy disfrutando. Es la primera vez en mucho tiempo que empecé a disfrutar", afirmó, en una declaración que llamó la atención por su tono introspectivo y por la referencia implícita a los momentos difíciles que atravesó en el pasado.

Cabe recordar que Nicolás Vázquez tiene una extensa historia sentimental conocida por el público. El actor estuvo casado en dos oportunidades: la primera, en 2006, con Mercedes Funes, y la segunda, en 2016, con Gimena Accardi, con quien mantuvo una relación de 18 años y se convirtió en una de las parejas más queridas del ambiente artístico.

La separación de Vázquez y Accardi fue confirmada a mediados de agosto de 2025, cuando ambos firmaron el divorcio. Desde entonces, los dos actores continuaron con sus proyectos personales y profesionales, y en el caso de Vázquez, iniciaron una nueva etapa sentimental que hoy lo encuentra acompañado por Dai Fernández.

En paralelo, Gimena Accardi también habló recientemente sobre el proceso de separación y brindó detalles acerca de la división de bienes, uno de los temas que más curiosidad despertó entre los seguidores de la pareja. Según explicó, lo material no representó un conflicto, ya que ambos resolvieron la cuestión de común acuerdo y sin enfrentamientos.

No obstante, Accardi reveló que el aspecto más complejo de la separación estuvo vinculado a las mascotas que compartían. "Nosotros compartíamos tres gatos, pero es difícil sacar a un gato o dividir los tres gatos o sacarlos de la casa, que toda la dinámica está compuesta para que ellos entren y salgan", explicó al aire del programa SQP (América).

La actriz detalló que el traslado de los animales a un departamento implicaba una alteración importante en su rutina y en su bienestar. Finalmente, al ser consultada sobre cómo se resolvió la situación, Accardi fue clara: "Me los quedé yo a los gatitos", cerró.

Mientras tanto, Nicolás Vázquez atraviesa un presente marcado por el éxito profesional, la vuelta a los escenarios y una nueva relación que, según sus propias palabras, lo encuentra disfrutando nuevamente. Sin confirmar ni desmentir planes de casamiento, el actor dejó en claro que prioriza el bienestar emocional y el disfrute del día a día.