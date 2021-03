Noelia Marzol, embarazada de 6 meses, tiene coronavirus

Noelia Marzol dio positivo de coronavirus después de la preocupación con algunos contagios en la obra “Sex, viví tu experiencia”.

Después del covid positivo de Tucu López, el espectáculo se canceló momentáneamente y ahora se dieron a conocer distintos test realizados en las últimas horas.

Marzol está transitando su embarazo de seis meses y habló al respecto. Fue el periodista Ángel de Brito que aseguró que dentro del elenco de la obra “Sex” hubo un caso positivo de coronavirus que derivó en una cadena de contagios.

“Por el momento, Noelia Marzol (que está embarazada de 6 meses), el Tucu López, novio de Jimena Barón, y Tripa dieron positivo”, dijeron en “LAM”.

“Hay bailarines que trabajan en el programa de Guido, por ejemplo. Diego Ramos estuvo haciendo la promo de su nuevo programa, Tripa con su familia y el Tucu es pareja de Jimena, pero ella dio negativo”, indicaron el el ciclo del Trece.

Primicias Ya habló con la blonda que contó detalles de este dificil momento que le toca transitar.

“Estoy bien, soy asintomática”, comenzó diciendo la artista.

Y concluyó: Aprovecharé a quedarme en casa ya que Rami (su esposo) también tiene que hacer la cuarentena aunque él está negativo. Aprovecharemos para hacer la cuarentena, dormir, descansar y comer”.