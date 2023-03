Nos ilusionaste Antonio: el actor había confesado que estuvo practicando cómo decir Argentina

En la entrega de los Premios Oscar 2023, segundos antes de iniciar la ceremonia, Axel Kuschevatzky, en su rol de entrevistador de las celebridades, tuvo un mano a mano con Antonio Banderas.

El actor español, acompañado por su pareja Nicole Kimpel, se mostró feliz por la gala y tuvo un picante intercambio con el productor. “¿Cómo estás?, comenzó preguntando a modo de saludo, a lo que Kuschevatzky respondió: “Muy ansioso”. Entonces, Banderas quiso saber la razón y Axel le explicó que él es el productor de la película Argentina, 1985 nominada a mejor película extranjera. La respuesta del español sorprendió a todos: “Vais a ganar”, dijo con total seguridad, con lo que parecía una realidad.

Entre risas y nervios, el productor le agradeció sus deseos y Antonio continuó: “El premio lo entregamos nosotros y estuvimos practicando como decir 'Argentina', no decir 'Aryentina' sino 'Argentina', como corresponde. No decir Mitre, sino Santiago Mitre”.

Elenco Argentina 1985 (Foto: Archivo)

Ante estas declaraciones, las redes sociales estallaron con comentarios alentadores hacia el film argentino, sin sospechar que minutos después la película iba a perder contra la alemana Sin novedad en el frente. “Antonio Banderas le dijo a Axel que no se ponga nervioso, que “vais a ganar”. ELIJO CREER”, “Antonio banderas dijo que presentara la categoria pelicula extranjera y le dijo a axel que ya practico para decir argentina y bla bla xq va a ganar. ANULO MUFA”, “Antonio banderas diciendole a axel YA GANASTE en la entrevista ya esta no me bajan mas pasen ya ese premio”, “Antonio Banderas diciéndole a Axel que vamos a ganar (anulo mufa) y que ensayaron para pronunciar Argentina como corresponde y no como lo suelen hacer los yankis por favor lo AMO señor”, fueron algunos de los tuits que los usuarios dejaron en la red social del pajarito.

En una noche repleta de emociones, el film Argentina, 1985 este domingo buscó obtener la tercera estatuilla para nuestro país, después de La historia oficial y El secreto de sus ojos, aunque no lo logró.

Por su parte, la actriz mexicana Salma Hayek compartió a través de sus redes sociales cuál es su película favorita de las nominadas en los Oscar 2023 y llamó la atención de los internautas que se trata de la única película latinoamericana de la categoría Mejor Película Internacional.

La veracruzana fue parte de la 95° entrega de los Premios Oscar ya que fue una de las presentadoras de los galardones, por ello se ha visto más activa acerca de la premiación que en otros años.

A través de Instagram ha compartido algunas de sus impresiones de esta premiación y no dudó en mostrar su apoyo a los creadores de la película Argentina, 1985, Ricardo Darín y Victoria Alonso.

La protagonista de Frida enfatizó que este film es el único de Latinoamérica que estaba nominado en una de las categorías más importantes, por tanto esperaba que ganara el premio Oscar.

La mexicana compartió una fotografía en donde los tres conversan en una de las ceremonias previas a los premios de la Academia.

Argentina, 1985 ha ganado el Globo de Oro a la Mejor Película en Lengua no Inglesa, el premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana y el Satellite a la Mejor Película Extranjera.

Santiago Mitre, quien se presentó con Victoria Alonso en la alfombra de los Premios Oscar, dijo que el mensaje más importante de la película y que espera que llegue a todos los que la vean, es el de la justicia.

Además de Argentina, 1985, en la categoría Mejor Película Internacional compitieron Close (de Bélgica), Sin novedad en el frente (Alemania), EO (Polonia) y The Quiet Girl (Irlanda).

Este año existió una lista más grande de latinoamericanos nominados a los premios de la Academia, desde actores hasta directores fueron seleccionados por su increíble desempeño en el cine. Ana de Armas fue una de las nominadas, gracias a su desempeño en la película Blonde, donde interpreta a Marilyn Monroe, fue mencionada en la categoría Mejor Actriz. Esta es la primera vez que la cubana fue nominada para los Oscar.