Orgullo: Nadia Larcher y Valentín Vargas, nominados a los Gardel 2026

Desde su creación en el año 1999, los Premios Gardel se han consolidado como mucho más que una simple distinción técnica o comercial. A lo largo de las décadas, este reconocimiento se ha transformado en un verdadero termómetro de la música argentina, funcionando como un espacio de validación donde se celebra la diversidad, el talento y la creatividad en todos los géneros imaginables.

Este miércoles, la industria musical recibió con entusiasmo el anuncio de los artistas que competirán por el galardón mayor en su edición 2026, una lista que refleja el pulso de la nueva generación y la vigencia de las leyendas consagradas. En este contexto de alta competitividad y excelencia artística, la provincia de Catamarca celebra una noticia histórica: la nominación de Nadia Larcher y Valentín Vargas, dos exponentes que llevarán el sello de nuestra tierra a la gala más importante del país.

El reconocimiento a la identidad

La nominación de estos dos artistas no es un hecho aislado, sino el resultado de la vitalidad que muestra la producción nacional en el panorama actual. La ceremonia de los Gardel tiene la particularidad de reunir sobre un mismo escenario a las figuras que marcaron la historia y a los emergentes que están redefiniendo el sonido local. Este año, el enfoque en la música popular será la estrella de la noche, y es allí donde los catamarqueños han logrado hacer pie con propuestas sólidas y distintivas.

Nadia Larcher: Nominada en la categoría de Mejor álbum de folklore alternativo, una terna que premia la búsqueda de nuevas sonoridades partiendo de las raíces tradicionales.

Valentín Vargas: Nominado por su trabajo en la categoría de Mejor canción tropical/cumbia, demostrando la versatilidad de los artistas de la región en géneros de alta rotación popular.

Estas ternas especializadas demuestran el enorme abanico de la producción argentina, que abarca desde el rock, pop y tango, hasta el urbano, jazz, música clásica y electrónica. La gala se presenta así como una oportunidad única para celebrar la identidad argentina y aplaudir a quienes, con su esfuerzo e innovación, dejan una huella imborrable en la escena cultural.

Una gala bajo el sello de CAPIF

La organización de la entrega, liderada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), promete que la edición de este año será inolvidable. La cita ya tiene fecha confirmada: el próximo martes 26 de mayo, día en que la alfombra roja volverá a encenderse para recibir a los protagonistas de la industria. No se trata solo de la entrega de una estatuilla; es una cita obligada para músicos, productores y compositores, donde el glamour de los looks y las clásicas cábalas se mezclan con las emociones fuertes que genera el reconocimiento de los pares.

El evento se caracteriza por su dinamismo, ofreciendo una experiencia completa que incluye:

Shows en vivo con las colaboraciones más inesperadas del año.

Homenajes memorables a las trayectorias que forjaron la identidad nacional.

La entrega de los premios principales a Álbum del Año y Canción del Año.

La convivencia de géneros diversos en una fiesta de carácter federal.