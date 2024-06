Oriana Sabatini celebró su despedida de soltera

El 20 de julio Oriana Sabatini y Paulo Dybala darán el sí en una espectacular ceremonia que tendrá lugar en la Argentina. A tan solo pocas semanas de este esperado enlace, las amigas de la flamante novia organizaron su despedida de soltera y Catherine Fulop fue la encargada de difundir algunas imágenes de la preparación de su hija para el festejo.

En su cuenta de Instagram, la actriz subió dos videos: el primero muestra a su otra hija, Tiziana, junto a varias amigas alrededor de Oriana y su papá, Ova Sabatini. Mientras abrazaba a su hija mayor, el papá repetía: “La pierdo, la pierdo. La pierdo para siempre”. Para acompañar esta secuencia, Fulop escribió: “Se fue a su despedida de soltera”.

Catherine Fulop grabó un emotivo momento entre Ova Sabatini y Oriana Sabatini en medio de su despedida de soltera. (Foto: Instagram / orianasabatini,. fulopcatherine)

En el segundo clip se podía ver a la novia con un simpático velo en la cabeza con detalles de luces LED y un atuendo relajado. La morocha eligió un sweater tejido con cortes asimétricos en color negro y un jogging en tono claro. Acompañó la propuesta con unos guantes blancos.

Por el momento se desconoce en qué consistió su plan de fiesta, salvo una foto que posteó la novia de Dybala junto al grupo, en ánimo pre-celebración. “Las pibas y la novia”, escribió la cantante debajo de la publicación junto a un emoji de corazón negro.

Catherine Fulop contó las tres exigencias de Oriana Sabatini y Paulo Dybala a todos los invitados a su boda

A un mes de la esperada boda entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Catherine Fulop dio detalles de los preparativos de la fiesta. Aunque se mostró muy emocionada por este paso tan importante para su hija y su pareja, contó que los novios no les hicieron las cosas muy fáciles a los familiares, gracias a una serie de exigencias que dejaron en claro, quieren que se cumplan sí o sí.

Con su usual energía desbordante y su buen humor, la actriz pasó por el diván de Verónica Lozano y contó cuál de todas estas limitaciones, la dejó más que perpleja: “No quieren video. ¡Los quiero matar! Voy a llevar un video y yo misma lo voy a enchufar”, contó entre risas.

Otro tema tiene que ver con el uso de celulares. Oriana y Paulo dispusieron que en la fiesta de casamiento, ningún invitado podrá usarlos. La razón para ello es que tienen un fotógrafo asignado. “En su tarjeta lo dicen, que no se preocupen porque todos los momentos van a ser capturados. Ellos van a compartir sus fotos, es para que no se los pierdan y estén diciendo 'ay, vamos a tomarnos esta foto'”, valoró.

Pero especialmente, dentro de las “cláusulas” para los invitados, hay una que apunta directamente a la artista. Animada por Costa, explicó de qué se trata. “Yo le dije (A Oriana) 'te lo juro, cuando es un evento importante, de familia, yo no tomo”, anticipó. Luego, reveló el encarecido pedido de su hija: “Me pidió que no haga show, que no me suba a la tarima, ni baile en los parlantes, sino se van a asustar”.