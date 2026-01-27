Oriana Sabatini mostró su pancita de siete meses y emocionó: "Casi mami"

La inminente llegada de la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala mantiene en vilo no solo a su círculo íntimo, sino también a millones de seguidores que acompañan cada paso de la artista a través de las redes sociales. A casi siete meses de embarazo, la cantante y actriz compartió una serie de imágenes que rápidamente generaron una ola de ternura, mensajes de apoyo y expresiones de cariño por parte de amigos, colegas y fanáticos.

Las postales fueron publicadas desde su casa en Roma, donde la pareja reside actualmente. En una de ellas, Sabatini se mostró frente al espejo de su vestidor, luciendo su abdomen con total naturalidad y sin artificios. Más tarde, sumó otras imágenes tomadas en uno de los baños de la vivienda, en las que dejó ver su pancita en todo su esplendor, reafirmando un estilo íntimo y despojado que caracteriza sus apariciones públicas durante esta etapa.

"Casi una mami", escribió la artista al pie de una de las fotos, en la que posó con un top y un jean, dejando al descubierto su embarazo de siete meses. La publicación se transformó rápidamente en un espacio de celebración colectiva, colmado de comentarios afectuosos y muestras de admiración, y alcanzó una gran repercusión entre sus más de 6,8 millones de seguidores.

Entre las primeras reacciones se destacó la de Tini Stoessel, quien expresó su cariño con cuatro emojis de corazones. También se sumó la actriz Clara Alonso, que sintetizó el sentimiento general con una sola palabra: "Belleza". Por su parte, Lizardo Ponce escribió "Hermosa hermosaaa", acompañado por corazones blancos, mientras que Stefi Roitman optó por un mensaje breve pero enfático: "LPM. Hermosa". Floppy Tesouro y Débora D'Amato también dejaron sus mensajes, esta última con un toque de humor y ternura al comentar: "Panzona hermosa".

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Catherine Fulop, madre de Oriana, quien no ocultó su emoción ante la proximidad de convertirse en abuela. La actriz venezolana replicó una de las imágenes y escribió: "¡Me muero de amor! ¡Ahí está mi nieta!". En otra publicación, fue aún más expresiva: "¡Ayyy, que bella esa mamacita! ¿¡Ahí veo la cunita del colecho!? ¡No aguanto más, te quiero ver hijita!".

Si bien la pareja ha optado por mantener un perfil bajo durante el embarazo, evitando producciones elaboradas o exposiciones excesivas, cada gesto público de Oriana Sabatini despierta una respuesta masiva de su comunidad virtual. La expectativa por el nacimiento de la bebé crece día a día, especialmente luego de que la artista revelara que la fecha estimada del parto sería el 11 de marzo. El nombre de la futura hija, en tanto, continúa siendo un misterio y alimenta especulaciones entre sus seguidores.

Oriana casi mami

En los últimos días, Sabatini también compartió su entusiasmo por el futuro encuentro con su hija, con mensajes cargados de humor y emoción. "Unas ganas de que salga, así podemos cantar Justin Bieber juntas a todo pulmón en el auto", escribió, recibiendo de inmediato una catarata de respuestas cómplices.

Meses atrás, durante su participación en el programa Sería Increíble (Olga), la cantante habló con sinceridad sobre los desafíos emocionales y físicos del embarazo, especialmente atravesados por su experiencia previa con trastornos de la conducta alimentaria. Allí relató que los cambios corporales le despertaron recuerdos de etapas difíciles, aunque remarcó una diferencia fundamental respecto del pasado: nunca puso en riesgo su alimentación durante el embarazo.

Oriana también se refirió a las contradicciones emocionales que atraviesa, reconociendo que no siempre se siente bien y que eso le genera culpa, pese a la felicidad que implica la maternidad. La entrevista tuvo una fuerte repercusión en redes sociales, especialmente tras revelar que había atravesado un embarazo anterior que no llegó a término, visibilizando con honestidad cuestiones vinculadas a la salud mental y la maternidad.