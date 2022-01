Otra denuncia contra Fabián Gianola

La situación judicial de Fabián Gianola parece complicarse cada vez más. En los últimos meses varias mujeres salieron hablar sobre los abusos del actor y lo denunciaron en los medios y en la Justicia. Fernanda Meneses, Viviana Aguirre y Griselda Sánchez fueron algunas de las que brindaron sus testimonios.

Hoy en Cámara del crimen otra denunciante relató la situación de abuso que vivió por parte del artista cuando trabajaba como empelada doméstica en el country donde vive el actor. Julia Miño detalló que aunque trabajaba en otra casa, siempre solía cruzar a Gianola en el lugar.

Julia Miño denunció a Fabián Gianola: “Me dijo que no había nadie en la casa”

“Un día entré por una puerta que no era la principal y pasé por el frente de su casa. Él estaba afuera, fue a recibirme, me saludó y ofreció mostrarme la casa. Yo le dije que sí, porque pensé que era una persona respetuosa, porque era un artista”, relató la mujer sobre el episodio ocurrido a finales de 2012.

Sin embargo, la situación se fue de las manos rápidamente: “Apenas entré, él cerró la puerta y directamente se me tiró encima. Me puso contra una pared y me empezó a besar y a manosear. Intentó sacarme el pantalón pero no pudo y se desabrochó el suyo. Agarró mis manos y las puso por adentro de su pantalón, para que le tocara todo”.

“Después paró y me dijo: 'quedate tranquila que no hay nadie en la casa. Mi señora y mis hijos están en Mar del Plata”, contó la denunciante que trabajó en el country donde vive Gianola desde 2010 a 2014. Para poder irse, Miño alegó que se le hacía tarde y que podía tener problemas con sus jefes.

Según adelantó, el pasado 4 de enero realizó la denuncia en la Justicia y le tomaron la declaración de manera virtual. Al ser consultada sobre los motivos que la empujaron a hablar sobre lo ocurrido, explicó que no lo había hecho antes “por miedo a perder su trabajo”.

“No quiere vivir más”: las abogadas de Fabián Gianola contaron cómo se encuentra el actor

Después de que una nueva denuncia se sumara a las acusaciones que recibió en el último tiempo, Fabián Gianola habría tocado fondo. Así lo describieron sus abogadas Evelyn Andriozzi y Estela Maris Tomizzi en diálogo con A la Tarde (América). “Venía estable, pero se quiebra cuando sale la tercera denuncia y nos manda un audio tremendo. Nos dice que ya no quiere vivir más, si lo siguen atacando desde los medios”, sostuvo una de las letradas.

Previamente, las representantes legales le habían contado al periodista Juan Etchegoyen otro atenuante en la situación que atraviesa su defendido. “Está quebrado, su hijo le pagó el alquiler el último mes”, expusieron para graficar la crisis económica que golpea al actor.

Luego, agregaron un detalle en referencia a la propiedad que Gianola le alquiló a la China Suárez y Benjamín Vicuña hace algunos años. “La casa que muestran en los medios que le alquiló a los famosos, no existe. Se vendió para pagar a los primeros letrados que tuvo y parte se utilizó estos dos años para vivir porque hace dos años que no tiene trabajo. Está quebrado”, revelaron.