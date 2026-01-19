Pampita celebró sus 48 años con una fiesta familiar de lujo frente al mar en Cancún

Pampita cumplió 48 años y decidió celebrarlo lejos de la Argentina, en un entorno paradisíaco y con un festejo pensado al detalle. La modelo y conductora eligió un hotel de lujo ubicado en Costa Mujeres, al norte de Cancún, para reunir a su círculo íntimo y vivir una noche especial junto al mar del Caribe mexicano. Familiares y amigos cercanos fueron parte de una celebración que combinó elegancia, calidez y un clima relajado, en sintonía con el paisaje natural del lugar.

A través de sus redes sociales, Carolina Ardohain compartió imágenes y videos de los mejores momentos del festejo. En una de sus publicaciones de Instagram, acompañó el registro audiovisual con una frase que sintetizó su estado de ánimo y su vínculo con esta nueva etapa de su vida: "Yo nací con el alma encendida". El mensaje, que rápidamente cosechó miles de reacciones y comentarios, reflejó tanto el espíritu de la celebración como el momento personal que atraviesa la modelo.

La ambientación fue uno de los grandes protagonistas de la noche. Pampita optó por una celebración al aire libre, con una larga mesa dispuesta frente al mar, decorada con copas de cristal, velas y vajilla en tonos claros, que aportaron un estilo sobrio y elegante. La elección cromática, dominada por blancos y colores neutros, buscó integrarse de manera armónica con el entorno natural y la iluminación nocturna.

Alrededor de la mesa principal se dispusieron almohadones blancos que permitieron a los invitados sentarse de manera distendida, reforzando el clima íntimo y descontracturado del encuentro. La propuesta estética combinó elementos de lujo con una impronta relajada, característica de los festejos en destinos de playa, donde el confort y la cercanía priman por sobre la formalidad.

A pocos metros del centro de la celebración, se instalaron carpas rústicas decoradas con luces y sillones de playa, que funcionaron como espacios de descanso y encuentro entre los invitados. Para realzar aún más la atmósfera nocturna, se colocaron luces cálidas colgantes que iluminaron el predio y aportaron un tono acogedor al evento. El resultado fue una puesta en escena cuidada, elegante y en total sintonía con el paisaje caribeño.

Entre los presentes se destacaron los hijos de la modelo, quienes acompañaron a su madre en una fecha tan significativa, y su pareja, Martín Pepa. La presencia de su familia más cercana fue uno de los aspectos más valorados del festejo, que estuvo atravesado por gestos de afecto, complicidad y celebración compartida. Lejos de los grandes eventos multitudinarios, Pampita eligió un cumpleaños íntimo, centrado en los vínculos personales y en el disfrute del momento.

El cumpleaños número 48 de la modelo no solo fue una celebración personal, sino también una muestra del estilo de vida que suele compartir con sus seguidores: viajes, escenarios exclusivos y momentos familiares cuidadosamente retratados. Las imágenes difundidas en redes sociales dieron cuenta de una noche especial, marcada por la emoción, la gratitud y la conexión con sus afectos, en un entorno que combinó naturaleza, lujo y calidez.

De esta manera, Pampita celebró un nuevo año de vida rodeada de quienes considera fundamentales, en una postal que rápidamente se viralizó y volvió a posicionarla como una de las figuras más influyentes del mundo del espectáculo y las redes sociales en la Argentina.