Pampita se prepara para acampar y ver al papa León XIV: "Ya tengo la bolsa de dormir"

La próxima visita del Papa León XIV a la Argentina genera una creciente expectativa entre miles de fieles que esperan tener la oportunidad de verlo de cerca y participar de las actividades previstas durante su estadía. Entre quienes ya comenzaron a organizarse para vivir ese acontecimiento se encuentra Pampita, quien confirmó que acampará para poder asistir a la misa que el Sumo Pontífice celebrará en la Ciudad de Buenos Aires.

La modelo había anticipado su intención de instalarse con una carpa en el Monumento de los Españoles durante la peregrinación a Luján. En aquella oportunidad, había contado que quería compartir la experiencia con algunas de las personas con las que camina todos los años.

Ahora, a pocos días de la llegada del Papa, la idea dejó de ser solamente un proyecto y se convirtió en una decisión concreta. Pampita confirmó que finalmente pasará la noche en el lugar, con el objetivo de asegurarse un sitio para presenciar la celebración religiosa.

La organización de la espera contempla una serie de preparativos que incluyen alimentos, bebidas, una bolsa de dormir y otros elementos indispensables para permanecer durante varias horas en el predio. La modelo explicó que deberá llevar todo lo necesario, debido a las condiciones de ingreso y permanencia establecidas para los asistentes.

"Voy a estar 12 horas antes de la misa"

En diálogo con el programa LAM, que se emite por América, Pampita brindó detalles de los preparativos y explicó cuánto tiempo antes de la celebración tiene previsto llegar al lugar.

"Vamos a dormir ahí desde temprano, voy a estar 12 horas antes de la misa", expresó al describir la organización de la jornada.

La modelo confirmó que ya cuenta con algunos de los elementos esenciales para pasar la noche y afrontar la espera. "Ya tengo bolsa de dormir y el bolsito", señaló, al dar cuenta de los preparativos que lleva adelante para participar de la misa del Papa.

Sin embargo, también reconoció que hay aspectos de la organización que todavía le generan dificultades. En particular, hizo referencia a la disponibilidad de baños durante el tiempo que permanecerá en el predio.

"El tema baño se me está complicando, pero algo vamos a resolver", comentó durante la entrevista.

La cuestión forma parte de los desafíos prácticos que implica instalarse con anticipación para participar de una celebración que reunirá a una gran cantidad de personas. La permanencia durante tantas horas obliga a prever las necesidades básicas y a organizar con anticipación los elementos que serán indispensables durante la espera.

La restricción para salir del predio obliga a llevar todo lo necesario

Uno de los aspectos que Pampita destacó durante la conversación con LAM está relacionado con las condiciones de ingreso al lugar donde se desarrollará la misa.

Según explicó, una vez que los asistentes ingresan al predio, no pueden retirarse hasta el día siguiente. Esta disposición modifica la organización de quienes tienen previsto llegar con muchas horas de anticipación, ya que deberán permanecer en el espacio durante toda la noche y parte de la jornada siguiente.

Por ese motivo, la modelo señaló que tendrá que llevar consigo todo lo necesario para afrontar la espera. Entre los elementos previstos se encuentran:

Bolsa de dormir: para pasar la noche en el lugar.

Bolsito con pertenencias personales: con los objetos indispensables para la permanencia.

Alimentos: para contar con comida durante las horas de espera.

Bebidas: para acompañar la estadía.

Otros elementos necesarios: para afrontar la jornada y la noche en el predio.

La preparación de estos elementos responde a la decisión de llegar con 12 horas de anticipación y permanecer en el lugar hasta la celebración religiosa. La imposibilidad de retirarse una vez dentro del predio constituye uno de los puntos centrales de la planificación.

En ese contexto, Pampita deberá resolver también las cuestiones vinculadas con el uso de los baños, una de las dificultades que reconoció durante la entrevista.

Una experiencia de fe compartida con dos amigas

Pampita también explicó que no vivirá la espera de manera individual. La modelo confirmó que irá acompañada por dos amigas con quienes comparte su devoción religiosa.

"Voy con dos amigas que somos muy devotas y católicas", expresó al referirse a las personas con las que participará de la misa. La compañía de sus amigas forma parte de la experiencia que la modelo quiere vivir durante la visita papal. La intención de compartir el acontecimiento con personas cercanas ya había aparecido durante la peregrinación a Luján, cuando anticipó que quería instalar una carpa junto a algunas de las personas con las que camina todos los años.

Ahora, con la decisión de pasar la noche en el Monumento de los Españoles, esa idea se concretará en una instancia de espera compartida, marcada por la preparación de los elementos necesarios y la expectativa por la celebración.

La modelo destacó especialmente el significado que tendrá participar de una misa encabezada por el Papa, en la que se espera la presencia de millones de personas.

"Una misa con un Papa, rezar con millones de personas, se va a sentir una energía espectacular", manifestó.

La expectativa por la llegada del Sumo Pontífice

La visita de León XIV a la Argentina, prevista para los próximos días, moviliza a miles de fieles que buscan participar de las actividades religiosas programadas durante la estadía del líder de la Iglesia católica.

En ese marco, la decisión de Pampita de acampar para asistir a la misa en la Ciudad de Buenos Aires se suma a las distintas formas en que los asistentes se preparan para el acontecimiento.

La modelo ya había adelantado su intención de llegar con anticipación y compartir la experiencia con personas cercanas. Su confirmación de que pasará la noche en el Monumento de los Españoles marca ahora un paso concreto en esa organización.

Con una bolsa de dormir, un bolsito, alimentos, bebidas y la compañía de dos amigas devotas, Pampita se prepara para permanecer durante varias horas en el lugar. La llegada prevista 12 horas antes de la misa y la necesidad de no retirarse hasta el día siguiente son parte de una planificación que también incluye resolver las dificultades relacionadas con los baños.

La expectativa de la modelo está centrada en el encuentro religioso y en la posibilidad de rezar junto a millones de personas durante una misa encabezada por León XIV. "Se va a sentir una energía espectacular", resumió al describir lo que espera vivir durante la celebración.