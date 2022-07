Panam se encontró con una fanática y cantaron juntas a pura emoción

Panam, es la cantante que fuera la ídola de multitudes infantiles y una de las favoritas de los más pequeños que logró trascender entre generaciones, hoy por hoy, una de las personalidades más queridas entre padres, madres e hijos.

Esta vez, la cantante se convirtió en furor en la red social de Twitter luego de que, en medio de su gira por el país con su nuevo espectáculo y a la salida de uno de los teatros se encontrara con una fanática con la cual compartió un gran momento de emoción.

La joven, que pasaba por el lugar, se animó a saludar a la artista y pedirle una fotografía. Luego de la selfie, la joven confesó que la admira desde sus tres años.

“Pam, ¿te puedo pedir una foto?”, se escucha que una fan le dice a Panam mientras la artista estaba por filmar un video para sus redes. La cantante accede y le pregunta: “¿Me veías de chiquita?”, “¡Siempre! Tengo fotos con vos desde los tres años”, confesó ella y Panam exclamó: “¿En serio? ¡Quiero verla!”.

El momento de mayor emoción llegó cuando la artista le preguntó a la joven si se acordaba de alguna canción, y luego de afirmar, se puso a cantar una de ellas. Cuando advirtió que estaba siendo filmada por un tercero se tomó el rostro en señal de vergüenza y abrazó a su ídolo para refugiarse.

“No... se emocionó. Ay, mi amor. ¿Cuánto tenías cuándo me veías?”, le preguntó Panam mientras la abrazaba.

“Tres años”, contestó la fan visiblemente emocionada. Acto seguido, la artista comenzó a besarla y a cantar: “Cuchi, cuchi, cuchi, que rico melocotón, ay cuchi cuchi cuchi me lo como que bombón”

El video no tardó en viralizarse en redes sociales y Panam, gracias al video, se convirtió en tendencia en Twitter

La reacción de los usuarios al emotivo video de Panam con una fanática

Al ver las imágenes, usuarios en Twitter no tardaron en reaccionar y comentaron el posteo con sus recuerdos de la niñez. Muchos contaron que celebraron sus cumpleaños con temática inspiradas en Panam, otros la compararon con Caramelito y hasta recordaron el programa infantil de Flavia Palmiero. Tampoco faltaron los memes.

“Por dios la amo, si esto no es verdad y es todo fake me lastimo”, “A los que dicen que es armado claramente no saben la admiración o lo bonito que se debe sentir que tu ídolo de la infancia te abrace y se saque una foto con vos. Yo era super fan de Panam e incluso la fui a ver al teatro y me recordó a ese momento”, y “La amooooo, vengo de llevar a mi hijo de 3 al teatro, me emocione tanto, llevaba a mi sobrina que cuando tenía 2 y ahora tiene 20. Panam es todo lo que esta bien”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

El momento en el que Panam se encontró con una fanática