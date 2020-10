Patricio Arellano anunció su renuncia en vivo al Cantando 2020: No tiene que ver con Laura Novoa, pero es un ciclo cumplido"

El lunes, Laura Novoa y su partenaire, Patricio Arellano, tuvieron un cruce al aire luego de lamentar que no logran evolucionar en cada performance. La pareja se presentó en la pista para entonar la cortina musical de Poliladron, ficción que la actriz protagonizó junto a Adrián Suar entre 1995 y 1997. Después de los rumores de mala relación, Ángel de Brito quiso saber qué pasaba entre ellos y la actriz le dijo que prefería hablar después de cantar.

“Me contaron que Laura Novoa es bastante intensa, que a las doce de la noche lo llamaba a Pato para pedirle que le cante la canción para poder empezar a practicarla”, había señalado Ángel de Brito en su programa Los ángeles de la mañana como una de las causas del quiebre en la relación entre los participantes que hasta el momento no pudieron tener un “avance” en cada una de las performances. “Es una decisión mía, se pierde el disfrute. Le deseo lo mejor, no tiene que ver con Laura (Novoa), es un ciclo cumplido y la seguiré apoyando desde casa”, dijo Arellano. En tanto, su compañera expresó: “Lo lamenté un montón. Me deja en una situación como rara. Me da mucha tristeza todo esto”.

En cuanto a la versión de que se había encerrado en el baño para llorar, el artista sostuvo: “Pará un poco, es un montón. ¿22 minutos llorando? Me encerré a responder mensajes porque me seguían las cámaras y no tenía nada para decir”. Y agregó: “Tengo la camiseta puesta de este equipo desde el primer día. Gracias a todos los que quisieron que estuviera acá. Gracias al jurado por los elogios, pero me vi en la repetición y no me gusté”.

Por la tarde, ante esta situación, y apenada por la reacción de su compañero, Laura Novoa explicó los motivos del conflicto con su compañero. “No tengo idea de verdad. No entiendo mucho lo que pasa, no peleo ni sé pelear con nadie. Si él se siente frustrado no lo expresó, puede hablar con la producción”, comentó la actriz. Si bien aseguró que no tiene problemas con Arellano, Novoa dejó entrever una especie de reclamo. “Creo que él está ensayando dos cosas de teatro, debe estar estresado por tanto trabajo y quizá esto no le está rindiendo como él quisiera, aunque le rindió porque está en dos obras”, comentó de manera irónica.

En tanto, Patricio Arellano había manifestado: “Somos dos seres humanos a los cuales nos pasan cosas, quizá teníamos distintas expectativas con el certamen o distintas energías. Nos gustan distintas cosas y eso lo percibí desde un principio, pero pensé que eso nos podía potenciar y quizá no sucedió". Con respecto a su incomodidad por no poder participar en ciertas decisiones, explicó: “Yo entré al certamen con un papiro de 300 canciones, entré muy cebado y con mucha energía y no coincidimos en el estilo musical. Ella siempre tenía como una propuesta y yo entendí que mi labor era acoplarme a eso. Ella es la famosa y a mí la producción me convocó para acoplarme a eso”.