Pesar por la muerte de José Luis "Pucho" Ponce, histórico bajista de Los Tekis

La música jujeña y el folklore nacional atraviesan una jornada de luto tras la confirmación del fallecimiento de José Luis "Pucho" Ponce, histórico bajista de Los Tekis. El músico murió durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto de 2026 y la noticia fue comunicada por la propia agrupación a través de sus redes sociales oficiales.

La partida de Ponce generó una profunda conmoción entre sus compañeros, seguidores y colegas del ambiente musical. Para Los Tekis, su figura trascendió ampliamente el rol que desempeñaba sobre el escenario. La banda lo despidió como amigo, hermano y "cumpita" de la música y de la vida, en una muestra del vínculo que había construido durante los años compartidos.

En el mensaje publicado por el conjunto jujeño, sus integrantes expresaron el profundo vacío que deja la pérdida y destacaron la dimensión humana de quien fue parte central de la historia de la agrupación.

"Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida, no existen palabras que puedan expresar el vacío que sentimos en este momento", escribieron los músicos.

La publicación rápidamente generó miles de reacciones de seguidores y colegas, que se sumaron al dolor por la muerte de uno de los integrantes más reconocidos de Los Tekis.

Más de tres décadas como bajista de Los Tekis

José Luis Ponce nació el 29 de diciembre de 1957 en Villa Nueva, provincia de Córdoba. Su incorporación a Los Tekis se produjo en 1995, desde entonces comenzó una extensa etapa que lo convertiría en uno de los pilares rítmicos de la agrupación. Durante más de tres décadas, Ponce estuvo ligado al crecimiento y la consolidación nacional del proyecto musical de Los Tekis. Desde su instrumento, quedó asociado a las frecuencias graves que formaron parte del sonido de la banda.

Su trayectoria no se limitó exclusivamente a la música. El bajista también desarrolló actividades profesionales como dibujo y conductor radial, otros ámbitos en los que se destacó a lo largo de su vida.

Dentro de Los Tekis, sus compañeros remarcaron tanto su profesionalismo como sus cualidades personales. En la despedida, resaltaron especialmente su carácter creativo, alegre y permanentemente optimista, rasgos que, según expresaron, formaban parte de la identidad de Ponce.

Una noticia que llegó durante la madrugada

La confirmación oficial del fallecimiento se produjo durante las primeras horas de este miércoles. En la mañana del martes ya había trascendido, a través de amigos cercanos al músico, que Ponce se encontraba internado en terapia intensiva en el Instituto Modelo de Cardiología.

Sin embargo, no se brindaron precisiones ni partes médicos oficiales sobre las circunstancias exactas de su muerte. Los mensajes publicados por sus compañeros transmitieron la dimensión inesperada de la pérdida. La despedida de Los Tekis dejó entrever que el fallecimiento se habría producido de manera repentina durante las últimas horas.

La propia banda evocó los momentos compartidos y la cercanía cotidiana con el músico. "La pucha que vamos a extrañar esos abrazos cálidos de buen tipo, las charlas materas entre miles de anécdotas y las risas que nos regaló el camino", expresaron.

La frase refleja la dimensión personal que Ponce había adquirido dentro del grupo, más allá de su función musical.

El legado de "Pucho" en el sonido de Los Tekis

La partida de Ponce representa una pérdida significativa para Los Tekis, donde durante años estuvo a cargo de las frecuencias graves y cumplió un papel fundamental dentro de la estructura musical. Su incorporación en 1995 lo vinculó durante décadas con el desarrollo de una propuesta de música andina y folklórica que logró consolidarse a nivel nacional.

Para sus compañeros y seguidores, la historia artística de Ponce está ligada a ese recorrido y a la construcción de un sonido que acompañó numerosas presentaciones y celebraciones.

Su figura también quedó estrechamente relacionada con la identidad cultural jujeña y con una de las festividades más representativas de la región: el Carnaval. Precisamente esa referencia apareció en el cierre del mensaje que Los Tekis dedicaron a su compañero.

"Hasta el otro carnaval"

La despedida de la banda terminó con una frase cargada de simbolismo: "Hasta el otro carnaval, ya nos reencontraremos, cuando sea la hora. Te amamos por siempre. Los Tekis".

La mención al Carnaval resume parte del vínculo entre Ponce, Los Tekis y la identidad cultural que la agrupación difundió a través de su música. Durante su trayectoria, el bajista fue una de las figuras que acompañó ese recorrido desde el escenario y desde el trabajo cotidiano con sus compañeros.

El mensaje de despedida recuperó así una referencia profundamente ligada a la identidad de la banda y convirtió al Carnaval en una imagen para despedir a quien durante más de treinta años formó parte de su historia.

Hasta el momento de la información proporcionada, no se habían dado a conocer detalles sobre la realización de servicios fúnebres o homenajes públicos para el músico. La comunidad artística permanecía atenta a las comunicaciones oficiales de la familia y de la banda para conocer cómo se realizará el último adiós.

Los colegas se sumaron a la despedida

La publicación de Los Tekis rápidamente se llenó de mensajes de tristeza y acompañamiento por parte de numerosos colegas que quisieron despedir a Ponce.

Entre ellos estuvo Soledad Pastorutti, quien escribió: "Los leo y no puedo creerlo ... de verdad esto está ocurriendo? Que pena tan grande ... como vamos a extrañar a este gran compañero. Los abrazo con todas mis fuerzas amigos ... cariños para ustedes y para la familia de mi amigo PUCHO".

También Juan Fuentes expresó su dolor: "Que tristeza hermano, los abrazo y acompaño en el dolor. Un beso enorme a toda la familia de PUCHO y a la familia tekis".

Desde Los Caligaris, el baterista Raúl Sencillez escribió: "Te vamos a extrañar, Abrazo Eterno!!!". A ese mensaje se sumaron también Mauricio Ambrosi y Marcos Ozamis, integrantes de la misma banda cordobesa.

La conductora Maia Sasovsky, habitual animadora en festivales populares folklóricos, también despidió al músico con un mensaje cargado de emoción: "No lo puedo creer tristeza infinita gracias por tu apoyo incondicional".

Además, se sumaron expresiones de despedida de Los Chaza, La Cantada de Jujuy, Nico Galleguillo, Canto del Alma, David Leiva y Manu Orellana, entre otros nombres vinculados al ámbito musical.