Picante cruce entre Matías Bertolotti y Ricardo Canaletti: "Después si te insultan..."

La pantalla de TN fue escenario este lunes de un tenso momento protagonizado por Matías Bertolotti y Ricardo Canaletti. El meteorólogo de la señal de noticias apuntó directamente contra su colega durante una transmisión en vivo, cuestionó sus comentarios sobre los hinchas de River Plate y lo acusó de incitar a la violencia.

La situación generó tal nivel de tensión que la producción del programa decidió interrumpir el bloque y enviar la emisión a una pausa comercial de manera inmediata, sin esperar el cierre habitual del segmento.

El conflicto tenía un antecedente concreto. El día anterior, domingo 16 de agosto, River Plate había derrotado 2 a 0 a Argentinos Juniors. Mientras TN realizaba la cobertura del encuentro desde los alrededores del estadio Monumental, Canaletti, periodista especializado en policiales y conocido hincha de Boca Juniors, había realizado una serie de comentarios que generaron la posterior reacción de Bertolotti.

Canaletti cuestionó el resultado del partido al argumentar que River había convertido un gol en posición adelantada y que había sido sancionado un penal que, según su interpretación, no existió. Sin embargo, fue una frase referida directamente a los simpatizantes del Millonario la que terminó provocando el fuerte descargo del meteorólogo.

"Sacaron a los muertos de la Chacarita para llevarlos a la cancha de River", había dicho Canaletti.

Bertolotti pasó de la mesura al enfrentamiento

Bertolotti, fanático declarado de River, llegó al lunes con esos dichos presentes. Su participación en Mesa de plateístas, la sección futbolera del noticiero matutino conducido por Mario Massaccesi, comenzó en un tono que parecía alejado de cualquier confrontación.

El meteorólogo pidió mesura frente a la victoria de River y reconoció que un solo triunfo no era suficiente para que el equipo y sus hinchas se entregaran a un festejo desmedido. Sin embargo, minutos después, el tono cambió. Bertolotti hizo el gesto de comillas con los dedos y dejó una primera advertencia dirigida a un integrante del canal.

"Quiero dejar un mensajito a un periodista de acá, del canal. Tranquilo con las versiones y los dichos que decís, eh...", expresó. Massaccesi intervino y, quizás sin medir las consecuencias que tendría su intervención, lo instó a identificar al destinatario del mensaje.

"Nombralo", le pidió el conductor. Bertolotti no dudó y respondió de manera directa: "¡Es el señor Canaletti! Y lo digo en serio".

El conductor intentó suavizar la situación al referirse al periodista como "Mi amigo Ricardo Canaletti". Pero la respuesta del meteorólogo fue inmediata y elevó todavía más la tensión del momento. "No. ¡Amigo las pelotas!", contestó Bertolotti.

La reacción generó evidente incomodidad entre los demás presentes en el estudio.

La advertencia por los dichos sobre los hinchas de River

A partir de ese momento, Bertolotti sostuvo su descargo mirando directamente a cámara. El tono combinó indignación con una advertencia dirigida expresamente a Canaletti.

El meteorólogo cuestionó que su compañero realizara comentarios que, según su planteo, podían contribuir a generar situaciones de violencia alrededor del fútbol. "Hay que tener cuidado con incitar a la violencia, Ricardito querido. Y vos lo sabés muy bien, que hacés este tipo de cosas", afirmó.

Luego recordó específicamente las expresiones pronunciadas el domingo durante la cobertura del partido y señaló la gravedad que, a su entender, tenían.

"Ayer dijiste barbaridades: que son muertos todos los hinchas de River, que sacaron a los muertos de Chacarita y fueron a la cancha. Es muy grave", sostuvo.

La referencia al cementerio de La Chacarita apuntaba directamente a la frase que Canaletti había pronunciado el día anterior, en medio de la cobertura del triunfo de River sobre Argentinos Juniors.

El enfrentamiento no se limitó, entonces, a una discusión futbolística sobre el resultado del partido. Bertolotti centró su intervención en las consecuencias que podían tener ese tipo de expresiones y en la responsabilidad de quienes las realizan públicamente.

"Después si vas por la calle..."

El momento de mayor tensión llegó hacia el final del descargo. Bertolotti dirigió una advertencia personal a Canaletti y planteó una situación vinculada con las consecuencias que podrían tener sus dichos fuera del estudio.

"Cuidado. Porque después si vas por la calle y te insultan sos el primero que salís a llorar", expresó.

Inmediatamente aclaró que consideraba incorrecto que alguien fuera insultado en la calle, pero insistió en que Canaletti debía evitar expresiones que pudieran generar violencia. "Y está mal que te insulten en la calle, pero sos el primero que salís a llorar. No generes violencia, ¿sí? Tranquilo. Para vos. Punto", concluyó.

La frase fue acompañada por un gesto con el índice apuntando hacia adelante y marcó el cierre de un monólogo que había comenzado con una advertencia y terminó convirtiéndose en un fuerte enfrentamiento al aire.

La producción cortó el programa

Después del descargo, la producción tomó una decisión inmediata: el programa fue a la pausa comercial.

La interrupción se produjo sin esperar el final habitual del bloque y permitió cortar el momento de tensión que se había instalado en el estudio. Al regresar al aire, Massaccesi buscó descomprimir el ambiente apelando al humor. El conductor le preguntó a Bertolotti si él podía tener amigos.

Desde fuera de plano, el meteorólogo respondió: "Obviamente. Y te quiero mucho".

La aclaración permitió establecer que el enojo expresado durante el bloque estaba dirigido específicamente hacia Ricardo Canaletti y no hacia Massaccesi ni hacia el resto del equipo que participaba del programa.

La polémica se trasladó a las redes sociales

El cruce tuvo rápidamente repercusión fuera de la pantalla. El fragmento del momento comenzó a circular en redes sociales, donde el intercambio entre Bertolotti y Canaletti se viralizó.

La reacción también alcanzó a otros periodistas vinculados al ámbito futbolístico. Hernán Castillo se sumó a las críticas contra Canaletti y calificó sus dichos del domingo como "una barbaridad".

Además, Castillo lo acusó de haber mentido sobre el partido entre River Plate y Argentinos Juniors.

De esta manera, una discusión originada en torno a los comentarios realizados durante la cobertura de un encuentro de fútbol terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos de la transmisión de TN.